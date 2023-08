Prefeitura lança campanha de conscientização para uso dos corredores de ônibus

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), promove a partir desta sexta-feira, 4, intensa campanha de informação e conscientização da população, orientando quanto à utilização dos corredores de mobilidade urbana. A campanha vai ser realizada até o dia 11 de agosto, e será veiculada em meios como rádio, televisão, redes sociais e todos os meios digitais. A ação será direcionada ao público de maneira geral, desde os pedestres, condutores de veículos particulares e também aos motoristas de transporte coletivo.

A partir do dia 11, as faixas exclusivas dos corredores Hermes Fontes, Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins entrarão em atividade, garantindo uma maior efetividade do transporte público da capital, que terá o tempo de deslocamento reduzido. De acordo com o secretário da Comunicação Social de Aracaju, Carlos Cauê, sempre que há a necessidade de alterar um hábito da sociedade, a comunicação é de fundamental importância para que todos possam ter informações e conheçam os benefícios do que será modificado.

“O objetivo é exatamente conscientizar a população sobre as alterações nos corredores de trânsito em Aracaju. Informar das alterações que estão acontecendo e como as pessoas devem conduzir naqueles corredores, ou seja, é uma espécie de manual de uso dos corredores de ônibus de Aracaju. A campanha já estará no ar a partir de amanhã em todos os meios de comunicação, que têm um papel fundamental. Aliás, eles são responsáveis pela formação de consciência de amplos setores da sociedade. Então, o objetivo é buscar, através da imprensa, da publicidade, essa conscientização, essa educação da cidade em relação ao novo modus operandi nos corredores de transporte de Aracaju”, afirmou.

Orientação no trânsito

O superintendente municipal de Transporte e Trânsito, Renato Telles, destacou que a SMTT atuará com as equipes de educação para o trânsito, para orientar os condutores. Ele explica que já foram produzidos materiais como folhetos e placas, e que a ação contará com os agentes de trânsito nos principais cruzamentos do corredor Hermes Fontes, com maior ênfase.

“Faremos uma campanha educativa também nos outros corredores, para alertar sobre a importância de dar prioridade ao transporte público, do respeito à faixa de pedestre, o respeito à faixa exclusiva e também o respeito ao pedestre. Começando agora do dia 11 de agosto teremos 30 dias de campanha educativa, orientação e sensibilização da população, seja motorista, pedestre ou usuário do transporte público. Só a partir daí podemos pensar em autuação”, afirmou.

Agentes de trânsito, junto à equipe de teatro e de educação para o trânsito, farão a ação de conscientização. “Vamos priorizar os quatro corredores, mas é evidente, com foco maior para a questão da diferença, em que pese já ser um modelo adotado em várias cidades do país. Trabalharemos com distribuição de panfletos, placas educativas, com os agentes de trânsito, com a equipe de educação para o trânsito nestes lugares sensibilizando pedestres sobre a forma correta de travessia, sensibilizando também motoristas sobre o respeito, não apenas na questão da travessia, mas também da obediência na faixa exclusiva do transporte público”, explicou.

Por Tirzah Braga