Prefeitura lança Passaporte para estimular visitas a pontos turísticos da capital

A partir desta terça-feira, 29, a população e os turistas já podem fazer a retirada do “Passaporte” da capital, no Mirante da 13 de Julho. A iniciativa é uma promoção da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), com o objetivo de incentivar visitações aos principais pontos turísticos locais.

O livreto inclui 14 equipamentos turísticos: Projeto Tamar, Memorial de Sergipe, Orla Pôr do Sol, Calçadão 13 de Julho, Praça Fausto Cardoso, Museu e Largo da Gente Sergipana, Catedral Metropolitana, Centro de Turismo, Centro Cultural de Aracaju, Mercado Municipal, Colina do Santo Antônio, Parque da Cidade, Orla do Bairro Industrial e Orla de Atalaia.

A retirada no “Passaporte” pode ser realizada no horário de funcionamento do Mirante da 13 de Julho, de segunda a sábado, das 8h às 12h e de 13h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h. Depois disso, basta visitar cada um dos pontos e lá receber o carimbo correspondente. Além disso, ainda é possível ter acesso a uma breve explicação a respeito de cada equipamento.

“A partir de agora, aracajuanos e turistas podem pegar esse passaporte e provar de verdade que conhecem a charmosinha do Nordeste. São 14 pontos turísticos para visitar e garantir o carinho. Entre os aracajuanos, quem será que vai conseguir tudo primeiro? É hora de provocar aquele amigo que disse que conhece tudo de Aracaju”, disse a prefeita Emília Corrêa.

O secretário Municipal do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, explicou que o livreto distribuído cumpre um papel muito importante no estímulo ao sentimento de pertencimento do povo de Aracaju. “Além de ser um atrativo para o turista, o ‘Passaporte’ também é excelente para a população local. Tem muito gente que não conhece o que tem de especial em nossa própria cidade. Agora não tem mais desculpa, é só pegar o ‘Passaporte’ e seguir o roteiro”, afirmou.

Texto e foto AAN