Prefeitura leva alimento digno e esperança para mais de 8 mil itaporanguenses

A última etapa da entrega ocorreu nesta quarta-feira, 16, na região central da cidade, atingindo mais de duas mil pessoas

Não apenas uma política pública de segurança alimentar, o programa Mesa Santa, promovido pela Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, por intermédio da Secretaria Municipal da Inclusão e da Assistência Social, garante a população em situação de vulnerabilidade social, o acesso ao alimento digno na Semana Santa, levando esperança e alegria para mais de 8 mil itaporanguenses. Encerrando nesta quarta-feira, 16, ao todo foram distribuídos mais de 12 mil quilos de peixes.

A última etapa da entrega ocorreu na região central da cidade e Ilha Mem de Sá, atingindo mais de duas mil pessoas. A oferta do benefício socioassistencial representa um investimento de cerca de R$ 500 mil, possibilitando que, no período em que tradicionalmente a carne vermelha é substituída pelo peixe, as famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos, tenham acesso a um kit composto por cerca de 1,5kg de peixe, arroz, feijão, óleo de soja, azeite de dendê e leite de coco.

“A gente procura levar mais do que o peixe, mas um kit completo para que as famílias tenham dignidade na mesa na nossa Semana Santa. A gente buscou levar o benefício a todos os povoados de Itaporanga. São mais de 55 povoados, somos o sétimo maior território de Sergipe, mas nos fizemos presentes em todos os povoados, por entender que nesse momento muita gente precisa e a gente leva esse amparo para todos. Desde que nós chegamos na gestão Novos Rumos, começamos a trabalhar para que a gente conseguisse fazer com a maior rapidez possível a entrega desses peixes”, destaca o prefeito Ivan Sobral.

O Programa

Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir renda per capta de acordo com as regras do Cadastro Único, ser beneficiário do Bolsa Família ou não receber nenhum benefício socioassistencial e estar nos critérios de vulnerabilidade social. De acordo com a secretária da Inclusão e da Assistência Social, Rafaella Souza, os trabalhos do programa Mesa Santa iniciam logo após o carnaval.

“O nosso programa Mesa Santa começa mais ou menos em março, a gente inicia os cadastramentos com base no Cadastro Único, porque são cerca de 8 mil famílias beneficiadas com esse programa tão importante. Durante todo o trabalho, envolvemos cerca de 100 pessoas da nossa equipe, que vão para as ruas preencher os termos e realmente identificar as nossas famílias em situação de vulnerabilidade social. É um programa assim de extrema importância para o nosso município e realmente tem um significado enorme, porque faz a diferença na mesa dessas famílias que podem comemorar essa data tão especial, que é a Páscoa”, disse Rafaella.

População satisfeita

Para a merendeira, Alfa Mota, o programa é uma garantia do alimento na mesa durante a semana santa. “Pra mim é uma maravilha, não só pra mim, mas para todos, porque a gente tem certeza que vai ter o peixe na mesa. Independente de qualquer coisa, o peixe estará, o arroz, o feijão e a gente pode até convidar alguém pra comer com a gente, porque temos a certeza que temos o peixe. Que Deus abençoe a todos, uma equipe e uma organização maravilhosa”, conta.

A dona de casa, Marize Soares, destaca que muitas pessoas necessitam do benefício e o programa é um diferencial na vida de todos. “É uma benção de Deus, tem muita gente que não tem condições e esse programa vai ajudar muita gente. É bom demais”, conta, feliz.

Satisfeita com o kit de alimentos e o peixe recebido, a dona de casa Salete Ferreira aproveitou a oportunidade para agradecer a gestão e a toda equipe envolvida na entrega do benefício. “Muitas famílias não tem condições de comprar o peixe e, graças a Deus, estão todos sendo beneficiados para que não falte o peixe em suas mesas”, afirmou.

Texto e foto: Secom / Itaporanga d’Ajuda