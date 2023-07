Prefeitura mantém ações na drenagem da Zona de Expansão, em Aracaju

Iniciado em 21 de junho, o inverno é a estação em que a incidência de chuvas passa a ser maior em algumas regiões do Brasil, como no Nordeste, e não é diferente em Aracaju. A capital sergipana, porém, costuma apresentar, como ocorreu este ano, acumulados de precipitações acima das médias históricas antes mesmo dessa estação, como ocorreu em maio e nas primeiras semanas de junho, impactando de maneira mais severa algumas localidades da cidade, como os bairros da antiga Zona de Expansão.

Nessa área, o constante crescimento populacional fez com que algumas características geográficas se transformassem ao longo dos anos, tendo como resultado o assoreamento de canais naturais que drenavam o acúmulo de água das lagoas, transportando-as até o rio mais próximo. A consequência dessa e de outras mudanças nos bairros, atreladas ao intenso volume de chuvas das últimas semanas, fez com que as partes mais baixas da antiga Zona de Expansão acumulassem água, o que tem exigido da Prefeitura de Aracaju uma atuação diuturna na região, há cerca de 50 dias, para mitigar os impactos provocados pela saturação do solo.

“As primeiras ações que fizemos foi um estudo técnico da topografia da área, onde pudemos ter uma noção de qual o ponto mais alto e o mais baixo antes para fazer uma intervenção de abertura de vala, por exemplo. São essas valas que fazem as águas escoarem para o rio onde há comunicação com o Vaza Barris. Já foram escavados mais de sete quilômetros de valas, para dar vazão a essa água acumulada. Além disso, estamos fazendo a conexão entre lagoas, e essas conexões também são responsáveis por levar a água até o rio. Nos locais onde isso não é possível, estamos fazendo a retirada através da sucção através de bombas e transporte até o rio por meio de caminhão-pipa”, detalha o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado.

Além dessas ações, a Defesa Civil de Aracaju, com apoio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), atua de forma contínua para realizar a desobstrução da rede de drenagem da região, com substituição estratégica de manilhas que não possuem, hoje, a capacidade necessária de vazão da água e de estabilização das lagoas naturais.

“Acreditamos que no início de agosto a situação comece a se normalizar na localidade. Com isso, teremos uma trafegabilidade melhor na antiga Zona de Expansão, já que hoje esse é o problema que mais está afetando a população. Os impactos começam a diminuir com a redução das chuvas, mas a Prefeitura acelera esse processo e muitas pessoas não estão hoje em condição de calamidade em virtude dessas ações e da força-tarefa que a gestão do município colocou para atender a população”, destaca o secretário Silvio Prado.

Investimentos

Conforme o Planejamento Estratégico da gestão municipal, a Prefeitura de Aracaju realizará nos bairros da antiga Zona de Expansão uma série de investimentos em obras estruturantes e de urbanização para dotar a região de infraestrutura básica. Com o programa “Aracaju Cidade do Futuro”, o Município projetou um investimento de US$ 84 milhões na região, com recursos provenientes de operação de crédito junto ao Novo Banco do Desenvolvimento (NBD).

Dentre as obras que a Prefeitura de Aracaju executará a partir do “Cidade do Futuro”, explica o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, está a construção do canal da Zona de Expansão, projeto para o qual haverá um investimento superior a US$ 35 milhões, e solucionará demandas históricas daquela localidade.

“Nesse momento de chuva, a antiga Zona de Expansão está muito vulnerável. Ela tem ficado muito alagada, porque como é uma região com vulnerabilidade ambiental, muitas residências foram construídas ao longo do tempo em um local que tinha várias lagoas. Essas lagoas se interligavam durante o período chuvoso e isso permitia que a chuva escoasse através delas até o rio. Mas agora, assim que for tramitado o projeto da Prefeitura [Cidade do Futuro], vamos iniciar obras que são muito mais voltadas à questão da parte de alagamento da cidade, com a dragagem do Rio Poxim, por exemplo, e um grande canal de macrodrenagem na Zona de Expansão”, explica o secretário de Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

O programa Cidade do Futuro, ressalta Ferrari, contemplará também a primeira e segunda etapas da implantação da infraestrutura dos bairros Areia Branca e Mosqueiro e dos loteamentos Costa Verde I e II.

Foto Semdec