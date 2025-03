Prefeitura Móvel é inaugurada no aniversário de Aracaju e bate recorde de audiência

Dentro das comemorações dos 170 anos de Aracaju, foi inaugurada a ‘Prefeitura Móvel da gestão municipal’, com idealização da Secretaria da Comunicação da Prefeitura de Aracaju. É um estúdio móvel com o objetivo de levar informação e serviços à população, um espaço inovador que promete aproximar a administração municipal da população. A iniciativa foi lançada durante a abertura das comemorações dos 170 anos da capital sergipana, na Praça Fausto Cardoso e seguiu para as atividades na Orla da Atalaia fazendo a transmissão ao vivo dos shows através do canal do Youtube da Prefeitura de Aracaju.

O vice-prefeito e secretário da Secom Aracaju, Ricardo Marques, destacou que a proposta é fazer com que o povo esteja mais próximo das comemorações. “A Prefeitura quer garantir que todos tenham acesso à celebração. Para quem puder comparecer à praça, o evento será ainda mais especial, com espaços para todos, incluindo um camarote acessível para pessoas com deficiência. Já aqueles que não puderem estar presentes poderão acompanhar de casa, por meio da transmissão ao vivo de todo o evento, que começa às 18h no YouTube da Prefeitura de Aracaju. Tudo será exibido em alta qualidade, ao vivo e em cores, levando alegria ao público e marcando o início das celebrações dos 170 anos da cidade neste Dia Internacional da Mulher”, disse.

No estúdio móvel montado no local, a transmissão é comandada pela jornalista Alessandra Franco, com entrevistas exclusivas, trazendo bastidores e interações com artistas e convidados. “O estúdio móvel é uma ferramenta que nos permite estar onde o povo está, ouvindo suas demandas e levando informação e serviços de forma acessível. Além da cobertura de eventos, teremos algumas ações temporárias como cadastro de currículos, atendimento ao microempreendedor individual e suporte do Procon. É mais um canal direto entre a Prefeitura e os cidadãos.”

Com direção de Fredson Navarro, edição de Nubem Bomfim, a equipe conta ainda com reportagens de Juliana Paixão, Luciana Gois, Fábio Rivera e produção de Genilson Kenedy, Gilberto Lima, Amós Menezes, apoio técnico de Thiago Carneiro, apoio de Ruama e coordenação de Osvaldo Souza.

“Estreamos com o pé direito recebendo no estúdio autoridades como a prefeita Emília Corrêa, o vice e idealizador do projeto, Ricardo Marques, diversos vereadores, secretários do município, políticos como o deputado federal Rodrigo Valadares e o juiz Sérgio Lucas. Recebemos também artistas que se apresentaram no evento como Alinne Rosa, Mestrinho, Mariana Aydar, Maysa Reis e entrevistamos ao vivo Joelma, Fernanda Brum, Cleiton e os vocalistas do Raça Negra. Claro que o povo também participou e foi recebido no estúdio por Alessandra Franco. Mostramos ao vivo também os bastidores do palco, camarim, serviços ofertados, comércio, segurança e o povo se divertindo muito”, comemora Fredson Navarro.

Agora, eventos públicos são transmitidos em tempo real, ampliando o alcance da gestão municipal e garantindo mais transparência e acessibilidade aos aracajuanos. O impacto foi histórico: mais de 50 mil visualizações no canal do Youtube da Prefeitura de Aracaju e somando com a retransmissão do AjuFest ultrapassou a marca de 100 mil, um marco jamais atingido em transmissões institucionais da capital. Além do público expressivo, as imagens geradas pela Unidade Móvel foram amplamente compartilhadas, consolidando essa ferramenta como um divisor de águas na comunicação da cidade.

O projeto prevê que, futuramente, o espaço seja levado aos bairros da cidade, funcionando como uma unidade móvel da Prefeitura, levando serviços e informação diretamente às comunidades.

E as novidades não param por aí. Em breve, o canal do YouTube da Prefeitura de Aracaju será ainda mais dinâmico, trazendo podcasts, programas especiais e conteúdos exclusivos diretamente dos bairros da capital. Essa nova fase da comunicação municipal reforça o compromisso da gestão em estreitar a relação com os aracajuanos, levando informação de qualidade e promovendo a participação popular.

