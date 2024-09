Prefeitura oferta 1.179 vagas de qualificação profissional em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), oferece 1.179 vagas para cursos e oficinas presenciais e online para qualificação profissional no mês de setembro. As inscrições deverão ser realizadas no período de 4 a 12 de setembro, na sede da Fundat, nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) Santa Maria e Santos Dumont, e nas entidades parceiras.

As inscrições das oficinas online deverão ser feitas através do site da Prefeitura de Aracaju ou com o formulário para inscrições no link https://forms.gle/JGrHSLvBRvUXX5pv9. Entre as opções de cursos disponíveis estão Doces e Salgados, Recepcionista, Marketing Pessoal, Porteiro, Oficina de Técnicas em Maquiagem, Como falar com o público, Corte e Escova, Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino e etc.

Os interessados em participar dos cursos presenciais precisam ter idade a partir de 16 anos e deverão comparecer às inscrições com RG, CPF e comprovante de residência da capital. Os links das oficinas e do curso online serão enviados através do e-mail cadastrado no momento da inscrição. O pré-requisito das aulas online é ter a partir de 14 anos de idade.

Cursos Online

Funções do porteiro

Data: 16/09/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

A arte de recepcionar

Data: 17/09/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

Rotinas de operador de caixa

Data: 17/09/2024

Horário: 19h às 21h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

Práticas administrativas

Data: 20/09/2024

Horário: 09h às 11h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

Planos de vendas para alcançar metas

Data: 23/09/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

Noções de saúde e segurança do trabalho

Data: 24/09/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

Empreendedorismo e marketing

Data: 25/09/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

Educação financeira

Data: 26/09/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Online – Google Meet

Cursos Presenciais

Marketing pessoal

Data de início: 16/09/2024

Data de encerramento: 20/09/2024

Horário: 08h às 12h

Carga horária: 20h

Local: UQP Santos Dumont

Pré-requisito: Fundamental Incompleto (16 anos)

Bolos e Tortas

Data de início: 16/009/2024

Data de encerramento: 27/09/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 40h

Local: UQP Santos Dumont

Pré-requisito: Fundamental Incompleto (16 anos)

Técnicas básicas em design de sobrancelhas

Data de início: 16/09/2024

Data de encerramento: 25/09/2024

Horário: 08h às 12h

Carga horária: 32h

Local: UQP Santa Maria

Pré-requisito: Fundamental Incompleto (16 anos)

Técnicas básicas de barbearia e corte masculino

Data de início: 16/09/2024

Data de encerramento: 04/10/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 60h

Local: UQP Santa Maria

Pré-Requisito: Fundamental Incompleto (16 anos)

Doces e Salgados

Data de início: 23/09/2024

Data de encerramento:04/10/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 40h

Local: Oratório Festivo

Endereço: Rua Nossa Sra. das Dores, 718 – bairro Cirurgia

Pré-Requisito: Fundamental Incompleto (16 anos)

Oficina de técnicas em maquiagem

Data de início: 18/09/2024

Data de encerramento: 19/09/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 8h

Local: CIRAS – Centro De Integração Raio de Sol

Endereço: Rua Rosa Azul, 360 – Santa Maria

Pré-requisito: Fundamental Incompleto (16 anos)

Recepcionista

Data de início: 16/09/2024

Data de encerramento: 11/10/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 80h

Local: MATER

Endereço: Rua 18, nº 10, Conjunto Padre Pedro – Bairro Santa Maria

Pré-requisito: Fundamental Completo (16 anos)

Telemarketing

Data de início: 17/09/2024

Data de encerramento: 26/09/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 30h

Local: AGATHA

Endereço: Rua Carlos Alberto de Jesus, 74 – Conjunto Santa Teresa, bairro Aeroporto

Pré-requisito: Fundamental Completo (16 anos)

Como falar em Público

Data de início: 23/09/2024

Data de encerramento: 27/09/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 20h

Local: A chave do futuro

Endereço: Av. Monteiro Lobato, 354 – Atalaia

Pré-requisito: Fundamental II Completo (16 anos)

Corte e escova

Data de início: 18/09/2024

Data de encerramento: 08/10/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 60h

Local: Nosso Lar

Endereço: Rua Professor João Batista , n° 85, conj. Orlando Dantas Bairro – São Conrado

Pré-requisito: Fundamental II Completo (18 anos)

Fonte Fundat