Prefeitura permanece em diálogo com vendedores ambulantes do Centro

Os vendedores ambulantes do Centro de Aracaju têm até o próximo dia 3 de novembro para se realocarem no novo espaço padronizado pela Prefeitura de Aracaju, a Feira Livre do Centro, localizada entre os mercados centrais. Muitos já se encontram instalados no novo espaço, no entanto, a gestão municipal, por meio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), segue em diálogo aberto com os feirantes que ainda não migraram para o novo espaço especificamente destinado ao comércio de frutas, verduras e raízes.

A iniciativa tem como objetivo orientar, esclarecer dúvidas e reforçar os benefícios da mudança. O novo local foi pensado para garantir mais fluidez ao trânsito na região, ampliar a organização dos espaços públicos e oferecer mais dignidade aos trabalhadores, criando uma área de referência para esse tipo de comércio na capital.

Para o presidente da Emsurb, Hugo Esoj, o diálogo ativo faz parte do processo de cuidado com a cidade e com quem trabalha nela. “A Prefeitura está criando um espaço adequado, com mais estrutura, segurança e conforto para quem vende e para quem compra. Nosso foco é fortalecer esse comércio tradicional, garantindo melhores condições para todos,” destacou.

A Guarda Municipal de Aracaju acompanhou a equipe da Emsurb na manhã desta terça-feira, 28, no Centro, reforçando seu papel de proximidade com a população. O comandante-geral da GMA, subinspetor Ricardo Silva, explica que o trabalho intersetorial é fundamental. “Estamos aqui para apoiar os trabalhadores e contribuir para que essa transição aconteça da forma mais tranquila possível. Nosso compromisso é proteger todos, quem usa o Centro, quem trabalha, quem passeia e quem visita nossa cidade,” afirmou.

Entre os ambulantes, o clima foi de diálogo e colaboração. José Agostinho Silva, que trabalha há anos no Centro, avaliou a iniciativa de forma positiva.“É importante que a gente seja ouvido e que receba orientação. Se o novo espaço for mesmo melhor para nós e para os clientes, vamos mudar. Queremos trabalhar,” disse.

Os órgãos seguem acompanhando o processo de realocação dos ambulantes, reforçando a construção de uma cidade mais organizada, acessível e acolhedora para todos.

Foto: Ascom GMA