Prefeitura promove 4ª edição da Campanha de Adoção do Aju Animal

Neste sábado, 22, animais, entre cachorros e gatos, ganharam novos lares com a 4ª Campanha de Adoção do Programa Aju Animal. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o RioMar Aracaju. Relatos cheios de alegria e emoção atestam o compromisso da gestão municipal em garantir lares permanentes para animais que antes viviam em situação de vulnerabilidade.

“Casei e percebi que a casa precisava de um pet. Eu e meu esposo estudamos a possibilidade e viemos adotar. Estamos bem felizes com a campanha”, afirmou a agente de viagem, Erika Mariane Cavalcante.

A Campanha de Adoção, que está em sua quarta edição, é uma das ações que integram os eixos do Programa Aju Animal, realizado pela Sema com o propósito de reduzir a população de cães e gatos soltos pelas ruas, além de assegurar saúde e novos lares. O evento reuniu 50 pets entre caninos e felinos. No local, os animais adotados foram microchipados, vermifugados e vacinados. Além disso, os novos tutores receberam orientação de como cuidar do pet.

O secretário do Meio Ambiente de Aracaju, Alan Lemos, celebra o resultado da campanha. “Ficamos impressionados com a adesão, pois mesmo no período junino, muita gente compareceu. Isso reforça o engajamento de todos para proporcionar lares definitivos para esses pets. A gente também aproveita e agradece a parceria do RioMar Aracaju que cuidadosamente pensou em um espaço amplo para realizar o evento”, relatou.

Para a voluntária do SOS Vida, Karla Giudice, a campanha foi proveitosa. “A gente trouxe 11 animais e conseguiu direcionar três para lares definitivos. A felicidade não cabe no peito. Foi muito satisfatório. Que venham mais edições”, colocou.

Produtos Pet

Nesta edição do evento, as instituições tiveram a oportunidade de expor produtos pets e garantir a renda extra. “Foi uma maravilha expor nossos produtos e mostrar um pouco do nosso projeto. Participarei de outras edições, pois o Aju Animal mostra sempre o compromisso com a causa animal”, afirmou a presidente do Instituto Safira, Dora Santana.

A Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), Fraternidade Pet, Canto Animal, Instituto Safira, Projeto Acolher Aju, S.O.S Vida Animal, Projeto Manjedora e Robert’s Rescues também integraram esta 4ª edição.

