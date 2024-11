Prefeitura promove destino Aracaju na Confut Nordeste 2024

Entre os dias 20 e 22 de novembro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), participou da Conferência de Futebol do Nordeste (Confut). O evento, voltado para o desenvolvimento da indústria do futebol, aconteceu no Gran Mareiro Hotel, em Fortaleza/CE, e reuniu os principais nomes do mercado futebolístico, bem como gestores de entidades do esporte e de órgãos federal e municipais.

A Setur contratou um estande de 10m² para promoção do destino Aracaju e por meio de equipe contratada pelo órgão recebeu visitantes, entregou material informativo e kits promocionais, com vistas a reforçar as belezas naturais, cultura e infraestrutura turística da cidade. O secretário do Turismo, Jorge Fraga, salienta que embora a Confut Nordeste seja um evento esportivo, a presença da Setur conseguiu abrir importantes janelas de oportunidade para a atração de eventos para a capital sergipana e, dessa forma, impulsionar os mais de 60 segmentos da cadeia produtiva do turismo.

“É sempre importante investir em novos segmentos turísticos para atrair eventos para a nossa cidade. Já participamos de outras feiras de turismo em Fortaleza e a Confut é um nicho diferente e temos interesse em estreitar essa relação com os vários playres do mercado esportivo que participam da conferência”, afirma o gestor.

Durante o evento, o secretário Jorge Fragra fez uma ampla apresentação da cidade, intitulada “Aracaju, um oásis no turismo brasileiro”, com a qual apresentou os atrativos da capital sergipana e as ações que a Prefeitura de Aracaju tem desenvolvido para o fortalecimento da atividade turística na cidade. Também concedeu entrevistas reforçando os predicados de organização e qualidade de vida de Aracaju, em função da gestão de excelência comandada pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

Como apoiador oficial da Confut Nordeste 2024, a Setur dispôs de uma sala exclusiva para reuniões e rodadas de negócios com jogadores do mercado do futebol e investidores, visando a captação de eventos esportivos, de lazer ou corporativos. E para ampliar a divulgação da cidade, a Setur divulgou Aracaju na revista Confut 2024. Com o título “Aracaju, capital do forró e da alegria contagiante do seu povo”, a matéria deu amplo destaque ao maior festejo junino do estado e um dos três do país. “Aproveitamos o espaço na matéria para também divulgar os vários atrativos turísticos de Aracaju”, frisou o secretário.

Para Jorge Fraga, Aracaju sai da Confut Nordeste 2024 fortalecida como um destino capaz de atrair eventos nos mais variados segmentos turísticos. “Tenho certeza que os participantes se impressionaram com nossa cidade a partir de todo o trabalho de divulgação que fizemos por meio do estande que contratamos, da publicação de ampla matéria na revista Confut 2024, na apresentação que fiz para o seleto grupo de empresários e investidores e nos vários encontros que mantive visando a promoção do destino Aracaju e a captação de eventos para nossa cidade”, pontuou o gestor do Turismo de Aracaju.

Foto: Confut Nordeste