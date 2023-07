Prefeitura promoverá Encontro Intersetorial sobre atuação do Cadastro Único

Com o objetivo de discutir as ações intersetoriais e condicionantes que são essenciais para a manutenção do Programa Bolsa Família, a Secretaria da Assistência Social reuniu, na tarde desta quarta-feira, 5, representantes das Secretarias da Saúde (SMS) e da Educação (Semed) para preparação do Encontro Intersetorial do Cadastro Único (CadÚnico), que deverá acontecer em novembro deste ano e terá como tema “Base de Inclusão e Integração de Políticas Sociais”.

No encontro, foram definidas as competências de cada secretaria no evento, palestrantes e mesas para debate. O momento também foi oportuno para articular e montar o projeto intersetorial do CadÚnico e do Bolsa Família, que passam por um processo de reconstrução após a pandemia da covid-19.

Para a secretária da Assistência Social, Simone Santana, a realização do Encontro Intersetorial se faz importante para mostrar o que tem sido feito na pós-pandemia e o que pode ser melhorado com o trabalho das três Secretarias.

“É uma gestão feita por essas três secretarias, onde cada pasta apresenta seus índices e a partir destes índices direcionamos as ações para levar um serviço de qualidade do Cadastro Único para a população aracajuana. Precisamos também trazer todos os profissionais envolvidos no CadÚnico e Bolsa Família da capital e a sociedade para as discussões e escutar sugestões para a melhoria dos serviços”, explica Simone.

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, afirma que a realização dessa reunião é de extrema importância para que as secretarias possam dialogar e somar esforços visando a melhoria de vida das pessoas vulneráveis da capital sergipana.

“O Cadastro Único exige informações das três pastas e esse é um momento em que estamos planejando um grande evento de conscientização, de explicação, de orientação para que a gente possa concentrar as energias, informações e registros necessários. Somando os esforços das três Secretarias, a gente possa não só olhar a uma questão pontual, mas uma questão muito mais geral que vai melhorar a vida das pessoas vulneráveis”, finaliza.

A educação também é uma das condicionantes do Cadastro Único. É necessário que a família tenha registro de frequência escolar mensal a partir de 60% para famílias com crianças de 4 e 5 anos, e a partir de 75% para as famílias com beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

“Fizemos a primeira reunião para discutir a estrutura desse encontro intersetorial que é, na verdade, a materialização de uma das marcas principais da Prefeitura de Aracaju, que é cuidar da população aracajuana a partir desse trabalho que envolve múltiplos olhares e nesse sentido a Educação, a Assistência Social e a Saúde são três secretarias que desempenham um papel fundamental nesse processo”, afirmou o secretário da Educação, Ricardo Abreu.

A coordenadora de Políticas de Transferência de Renda da Assistência Social, Yolanda Oliveira, afirma que o encontro terá uma perspectiva de trabalhar não só as condicionalidades do PBF, mas o CadÚnico como uma ferramenta de planejamento, de políticas sociais e que assegura para a sociedade aracajuana a inserção em todos os programas sociais, sejam municipal, estadual ou federal.

“Esse encontro vem num momento de retomada, tanto de reconstrução do Cadastro Único, como das condicionalidades do Bolsa Família que ficou durante a pandemia sem nenhum acompanhamento. É importante para os profissionais que atuam nessa área da Assistência Social, da Saúde, da Educação, como para os nossos usuários. Além de trazer um novo olhar para questão da empregabilidade e sustentabilidade econômica, não basta apenas repassar recursos, mas que possamos avançar nas condições das famílias que fazem parte do Bolsa Família em Aracaju”, explica Yolanda.

