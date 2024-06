PREFEITURA REALIZA DRAGAGEM EMERGENCIAL DO RIO POXIM EM TRECHO DO BAIRRO JABOTIANA, EM ARACAJU

Com diversas ações estratégicas para evitar pontos de alagamento e mitigar o impacto das chuvas na cidade, a Prefeitura de Aracaju trabalha de forma preventiva durante todo o ano. Neste sentido, uma das iniciativas adotadas pela gestão municipal é o serviço emergencial de dragagem simples do rio Poxim, no trecho localizado no bairro Jabotiana.

A intervenção visa reduzir as enchentes na região do Largo da Aparecida, que sofre com o aumento da maré, que causa diversos transtornos para quem mora na localidade.

Tal medida é necessária diante do nível elevado de assoreamento do rio Poxim. Com o trabalho, a calha do leito regular será aprofundada, a partir da remoção de vegetação caída e sedimentos como areia e rocha.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, explica que essa é uma intervenção pontual e paliativa.

“Com muita frequência o pessoal que vive no Largo da Aparecida sofre com alagamentos, e não precisa nem chover para que isso aconteça. Essa é uma ação paliativa, que vai fazer com que o rio Poxim tenha um melhor fluxo de escoamento e evite mais enchentes na região, sobretudo agora, em que as chuvas tendem a se intensificar”, detalha.

O trabalho envolve uma extensão de cerca de 1 km, nos trechos do rio Poxim entre o Largo da Aparecida e o conjunto Santa Lúcia, e será realizado em aproximadamente 20 dias úteis.

“Este serviço é provisório. A obra mais aprofundada de dragagem do rio será feita no âmbito do programa Aracaju Cidade do Futuro, que viabilizou 24 obras de infraestrutura e mobilidade urbana para a capital a partir de um financiamento feito junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). O projeto está pronto e, em breve, será licitado”, completa Ferrari.

Foto: Ascom/Emurb