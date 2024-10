Prefeitura realiza reunião de alinhamento para o Pré-Caju Recicla 2024

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou uma reunião com representantes das cooperativas de catadores de materiais recicláveis da capital para ajustar detalhes do Pré-Caju Recicla 2024, uma iniciativa que une sustentabilidade e folia. O projeto é uma parceria do município com a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care). O encontro de alinhamento resultou na ampliação do ponto de coleta situado na Orla da Atalaia.

Para este ano, além do contêiner instalado no estacionamento da praia do Hawaizinho, será incluído outro ponto de entrega de latinhas de alumínio e garrafas PET, com a instalação de um caminhão de grande porte e uma tenda de apoio, que ficarão próximos ao Corpo de Bombeiros, nos Arcos da Orla. A ação reflete o empenho do órgão municipal em aumentar a extensão territorial do projeto e proporcionar acolhimento a todos os catadores que participarão do evento, trabalhando para deixar a capital mais sustentável.

Durante o Pré-Caju 2024, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro, na Orla da Atalaia, os catadores cadastrados na Care poderão pesar seu material e receber, na hora, o dinheiro da venda dos resíduos recicláveis. Segundo informações da Diretoria de Operações (Dirop), foi definida ainda uma ação interna de coleta no Camarote Aju, com a instalação de mais um contêiner e duas tendas de apoio e suporte aos cooperados.

O propósito da reunião de alinhamento é dar continuidade ao projeto, que visa beneficiar economicamente as ações sustentáveis durante os três dias de folia e os profissionais que recolhem, selecionam e transportam materiais recicláveis. Para discutir as pautas relacionadas, estiveram presentes no encontro, além do diretor de Operações da Emsurb, Lauro Maia, o fiscal de Contrato das Cooperativas, Eduardo Dantas, o presidente da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), Dárcio Ferreira dos Santos, e a diretora Operacional, Amanda Bispo.

O diretor da Dirop, Lauro Maia, detalha como estão os preparativos para mais uma parceria sustentável entre Emsurb e Care. “Vamos garantir as melhores condições para que todos os catadores, nos dias da prévia carnavalesca de Aracaju, possam realizar o manuseio dos resíduos com tranquilidade e uma remuneração justa. O Pré-Caju é um momento de lazer coletivo, mas também de muita promoção da sustentabilidade, graças à nossa forte parceria com a Care. Estamos empenhados em garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível durante a festa, com a contribuição de todos”, comemorou.

Com quatro anos de atuação na cooperativa, o presidente da Care, Dárcio Ferreira dos Santos, explica a dimensão da parceria nesta edição do Pré-Caju 2024 para os catadores de resíduos recicláveis. “Facilitar o trabalho dos catadores é nosso objetivo este ano. Por isso, estamos priorizando a definição de mais um novo local de entrega de resíduos, para dar suporte à logística, de modo que os catadores possam entregar as latinhas de forma mais ágil. A logística é prática: à medida que o catador vai entregando seu material coletado nos pontos de entrega, ele vai recebendo o dinheiro na hora e já volta para casa com o valor do trabalho do dia no bolso”, comemorou.

Segundo o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, assim como no Forró Caju Recicla deste ano, a empresa municipal prepara uma recepção de boas-vindas para os catadores, no primeiro dia de festa, com entrega de lanche e camiseta que identifica o profissional que está na avenida prestando um serviço para a cidade. “Nós fazemos questão de receber com carinho os catadores, para mostrar a importância do trabalho deles. Essas latas de alumínio e garrafas pet iriam para o lixo comum se não fossem coletadas por esses homens e mulheres. Com o trabalho de cada um deles, a gente leva sustentabilidade para a festa e alívio para o planeta, com a reciclagem”, finaliza.

Foto: Matheus Varjão

Ascom Emsurb