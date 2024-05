PREFEITURA REALIZA REUNIÃO ESTRATÉGICA PARA AVANÇAR NOS ESTUDOS DA PONTE ARACAJU/BARRA DOS COQUEIROS

Representantes da Prefeitura de Barra dos Coqueiros e do Governo de Sergipe se reuniram nesta segunda-feira (13), para discutir os estudos em andamento que visam a construção da segunda ponte sobre o Rio Sergipe para conectar os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

A reunião marcou um passo significativo rumo ao desenvolvimento regional e à melhoria da infraestrutura viária.

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, destacou a importância da nova ponte para a integração dos municípios e o crescimento econômico da região. “Essa infraestrutura não apenas desafogará o tráfego, mas também abrirá novas oportunidades para nossos cidadãos. Estamos disponíveis para colaborar com o que for necessário”, afirmou.

Para Marcel Fürst, secretário municipal de Obras, a ponte será um catalisador importante do progresso municipal. “Vamos continuar atuando para ajudar nesse projeto que vai atender às necessidades da comunidade e promover mais desenvolvimento”, enfatizou.

Os serviços para viabilizar o projeto incluem o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojetos de Engenharia, Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). A execução da obra será coordenada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), com o Consórcio MPB Única e Beck, responsável pela condução dos estudos.

Emily Cartacho, presidente do grupo de trabalho sobre os estudos e membro da Sedurbi, enfatizou a necessidade de cooperação entre a prefeitura e o governo estadual para o sucesso da construção. “Estamos aqui para estabelecer uma comunicação efetiva e agilizar a entrega dos estudos necessários para a construção da ponte. Essa é a primeira etapa de um projeto importantíssimo”, explicou.

Bertoldo Silva Costa, engenheiro da empresa MPB Engenharia e coordenador do projeto pelo consórcio MPB Única e Beck, expressou otimismo quanto ao andamento dos trabalhos. “Essa reunião é apenas o começo. Estamos focados em desenvolver um projeto integrado que atenda aos interesses da população e contribua para o crescimento de Barra dos Coqueiros e do litoral”, disse.

Fonte e foto assessoria