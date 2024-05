Prefeitura realiza segunda edição do Barco Show Aracaju Festival

Nos próximos dias 18 e 19, sábado e domingo, respectivamente, a Prefeitura de Aracaju, por meio, da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), realizará, na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no bairro Mosqueiro, a segunda edição do Barco Show Aracaju Festival, em parceria com a empresa Barco Shows Eventos. A expectativa dos organizadores é de que a feira náutica atraia um público estimado em mais de 3 mil visitantes, que poderão fazer teste drive e conhecer as novidades do segmento.

O Barco Show é considerado o maior evento náutico das regiões Norte e Nordeste do país e, de acordo com o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga, esta segunda edição na capital sergipana reforça o compromisso da gestão em oferecer novos atrativos turísticos para moradores e visitantes, e consolidar Aracaju no mercado náutico regional.

“O prefeito Edvaldo Nogueira sempre alerta para a necessidade dos gestores em desbravar novos caminhos, abrir novas caixas de oportunidades em cada uma das secretarias e órgãos e é essa nossa intenção com o Barco Show. Desde 2021 venho intensificando os diálogos com o empresário Hugo Leonardo, no sentido de divulgar nossa cidade como um mercado cheio de oportunidades para os empresários do setor náutico e para os amantes de esportes, a fim de atrair esses dois públicos para a nossa cidade e abrir de vez o mercado para esse segmento”, explica o gestor.

CEO do Barco Show, Hugo Leonardo celebra a realização de mais uma edição na capital sergipana. “Estamos muito felizes de, mais uma vez, estarmos realizando o Barco Show Aracaju Festival nessa cidade tão encantadora, que está perto do mar e onde as pessoas gostam de estar no mar, de estar na água. Esperamos que grandes resultados sejam gerados, que a gente possa superar a primeira edição em volume de negócios e um público de 3 mil pessoas este ano”, avalia Hugo Leonardo.

Para participar do evento, a Setur contratou um estande de 16 metros quadrados, onde servidores da Setur farão o acolhimento dos visitantes com informações sobre o destino Aracaju, folders e o ambiente tematizado com ilustrações do Forró Caju.

“Nosso Forró Caju vem mais uma vez com uma programação muito bem elaborada e a exemplo de outras feiras e eventos dos quais participamos, estamos colocando a festa como vitrine da cidade no mês de junho, com uma programação diversificada e shows musicais com os maiores nomes da música nordestina, tanto local quanto nacional”, ressalta Jorge Fraga.

Acompanhe a programação do Barco Show Aracaju Festival 2024:

Sábado – 18/05/2024

09h às 10h – Cerimônia oficial de abertura;

10h – Abertura do evento (Exposição e atrativos):

16h às 18:30h – Atração: Trio Nordestino:

20h – Encerramento.

Domingo – 19/05/2024

10h – Abertura do evento (Exposição e atrativos);

16h às 18:00h – Atração: a confirmar;

20h – Encerramento.

Foto: Ascom/Setur