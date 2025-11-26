Prefeitura realiza sorteio de vagas para ambulantes que atuarão na Vila do Natal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou, na tarde desta terça-feira, 25, o sorteio das vagas destinadas aos vendedores ambulantes que irão atuar na Vila do Natal 2025. O evento, promovido pelo Governo do Estado, ocorrerá de 5 de dezembro a 4 de janeiro de 2026, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, e conta com apoio logístico da administração municipal.

Os ambulantes inscritos puderam acompanhar o sorteio eletrônico pelo perfil oficial da Emsurb nas redes sociais. A lista completa dos contemplados também está disponível na sede da Diretoria de Orlas e Parques (Diropa), localizada no Parque Augusto Franco (Sementeira), na Avenida Jornalista Santos Santana.

Entre os sorteados está Maria Ferreira, de 73 anos, uma das figuras mais tradicionais entre os vendedores ambulantes. Com cinco décadas de dedicação à atividade, ela conversou com bom humor com a equipe da Emsurb enquanto se preparava para mais uma temporada de trabalho. “Faz 50 anos que trabalho como ambulante”, relembrou. Maria destaca que há muitos anos é contemplada para atuar no período natalino, e que participar novamente do evento é motivo de grande alegria. “Deus é maravilhoso. Só tenho que agradecer por mais essa chance”, disse, emocionada.

A próxima etapa para os contemplados inclui o pagamento do Boleto Público, que deve ser efetuado até 1º de dezembro. A Diropa reforça que o ambulante que não comparecer para retirar o boleto na data indicada, ou não realizar o pagamento dentro do prazo, perderá o direito à vaga.

A entrega dos crachás está marcada para o dia 4 de dezembro de 2025, das 8h às 17h, no Parque da Sementeira. Segundo o diretor de Orlas e Parques, Fabiano Braga, o momento marca mais um passo na organização do espaço público para o período natalino. “Estamos felizes em estruturar tudo para que os aracajuanos possam aproveitar uma celebração tão bonita quanto o Natal, enquanto os ambulantes têm a oportunidade de garantir uma renda extra, como um ‘décimo terceiro’ para suas famílias”, afirmou.

Foto: Ascom/Emsurb