Prefeitura realiza vistoria em área que receberá o Barco Show Aracaju

Na manhã desta sexta-feira, 17, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), realizou uma vistoria do local onde acontecerá a segunda edição do Barco Show Aracaju Festival, que este ano, acontece na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, com acesso gratuito aos visitantes. A vistoria foi efetuada pelo diretor administrativo e financeiro da Setur, Elcarlos Mendonça, acompanhado do coordenador de Patrimônio, Thiago Santana.

Para o evento, a Setur contratou um estande de 16 metros quadrados para acolhimento dos visitantes e prestação de informações sobre os atrativos turísticos da cidade. O interior do espaço será todo ornamentado com a temática do Forró Caju 2024 e para ilustrar um pouco do ritmo que tomará conta da cidade a partir de junho, o Trio Piauí fará apresentações do autêntico forró nordestino ao som do triângulo, da sanfona e da zabumba.

“É uma feira náutica de grande importância para abrirmos esse mercado em nossa cidade e nada melhor do que receber a todos com uma saudação junina, convidando a todos os visitantes a virem participar do nosso Forró Caju, o maior festejo junino do estado e um dos maiores do país”, destaca o secretário municipal do turismo, Jorge Fraga.

Barco Show

O Barco Show é considerado o maior evento náutico das regiões Norte e Nordeste do país e esta segunda edição na capital sergipana conta com a participação e apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo (Setur).

Confira a programação do evento:

Sábado – 18/05/2024

09h às 10h – Cerimônia oficial de abertura;

10h – Abertura do evento (Exposição e atrativos):

16h às 18:30h – Atração: Trio Nordestino:

20h – Encerramento.

Domingo – 19/05/2024

10h – Abertura do evento (Exposição e atrativos);

16h às 18:00h – Atração: a confirmar;

20h – Encerramento.

