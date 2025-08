Prefeitura realiza XVIII Fórum Nacional do Forró de Aracaju dias 12 e 13

Nos dias 12 e 13 de agosto, Aracaju será o centro das atenções no cenário cultural nordestino ao sediar o XVIII Fórum Nacional do Forró de Aracaju, evento de grande relevância para a valorização e preservação das tradições da região. O evento, que será realizado pela Secretaria Municipal da Cultura (Secult Aju) reunirá artistas, autoridades, representantes do meio jurídico e o público em geral, em uma programação especial marcada por homenagens, apresentações artísticas e o pré-lançamento de uma obra audiovisual nacional.

A programação será realizada em dois importantes espaços culturais da capital: o Museu da Gente Sergipana, no dia 12, e o Cinema do Centro Cultural, no dia 13. Com o tema “Magistrados do Forró”, esta edição do Fórum destaca personalidades do Judiciário que têm contribuído significativamente para a difusão do forró, gênero reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil.

O secretário municipal da Cultura, Paulo Corrêa, destacou a importância da retomada. “A gestão da prefeita Emília Corrêa tem a alegria de retomar o projeto ‘Fórum Nacional do Forró de Aracaju’, iniciado em 2001, com uma programação cheia de novidades. Nos dias 12 e 13 de agosto, Aracaju será palco de grandes homenagens e atrações inéditas, como o encontro de magistrados do forró e o pré-lançamento nacional do filme ‘Légua Tirana’, que conta a infância e juventude de Luiz Gonzaga. Será um momento histórico para celebrar o forró e a nossa identidade cultural.”

Dia 12 de agosto – Museu da Gente Sergipana

A programação terá início na terça-feira, 12, às 15h, com homenagens a duas figuras representativas da cultura nordestina, Raimunda Andrelina e Manuca Almeida. O momento contará com a apresentação de um trio pé de serra local, que se apresentará na abertura e no encerramento da tarde.

Já às 19h, será realizada a solenidade oficial da abertura do evento de homenagens aos “Magistrados do Forró”, com destaque para três nomes que, além de suas trajetórias jurídicas, são reconhecidos por sua atuação em prol da cultura nordestina; Onaldo Rocha de Queiroga, Desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba; Ednaldo Fonsêca, ex-juiz de Direito do Estado de Pernambuco e juiz aposentado do Estado da Bahia; e Sérgio Lucas, juiz de Direito do Estado de Sergipe. A cerimônia será encerrada com uma apresentação musical dos magistrados homenageados, ao lado do trio pé de serra.

Dia 13 de agosto – Cinema do Centro Cultural

Na quarta-feira, 13, o evento terá continuidade com o pré-lançamento do filme nacional “Légua Tirana”, produção que resgata e celebra a história do forró e seus protagonistas. A primeira sessão, às 15h30, será destinada a artistas e convidados da área cultural. Às 19h, será realizada uma sessão especial para autoridades e representantes do poder público. Após a exibição do filme, o público será presenteado com um pocket show dos músicos e atores do filme, Chambinho do Acordeon e Kayro Oliveira.

Fórum do Forró de Aracaju x Compromisso com a cultura

A realização do XVIII Fórum do Forró de Aracaju reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação e promoção da cultura popular. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, apoia o evento como parte de sua política pública voltada à valorização das manifestações culturais que integram a identidade do povo sergipano e nordestino.

Criado em 2001 por Paulo Corrêa, o Fórum nasceu com o propósito de criar um espaço de diálogo, valorização e difusão do forró, reunindo pesquisadores, artistas e a sociedade civil para discutir políticas públicas e estratégias de preservação dessa expressão cultural reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. Agora, em 2025, o evento retorna fortalecido, reafirmando a importância de manter viva a memória e a tradição desse gênero que é símbolo da identidade sergipana e nordestina.

Arte: Secult Aju/PMA