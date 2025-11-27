Prefeitura realoca ponto de ônibus na Beira-Mar durante obras da ponte Godofredo Diniz

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizou uma nova avaliação técnica de segurança viária na área próxima à ponte Godofredo Diniz, considerando o avanço das obras de duplicação. A análise indicou a necessidade de transferir temporariamente o primeiro ponto de ônibus, que fica após a ponte na Avenida Beira-Mar, sentido centro, entre o Complexo das Palmeiras e a Avenida Francisco Porto. Ele será realocado e passará a funcionar a partir de segunda-feira, 1°, em frente ao Banco do Estado de Sergipe (Banese), localizado na Avenida Francisco Porto.

A medida prioriza a segurança dos usuários de transporte público, uma vez que o ponto atual, por estar localizado em área sensível com pequeno recuo, apresentava riscos no momento de embarque e desembarque. Com a realocação, o atendimento será direcionado para o ponto situado na Avenida Francisco Porto, que é atendida pelas linhas: 100-2 Circular Shoppings e 310 Terminal Rodoviário / Shopping. Já os passageiros que desejam seguir em direção ao Centro deverão utilizar o segundo ponto da Avenida Beira Mar, logo após a ponte.

De acordo com o superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, a reavaliação foi feita após impacto gerado no avanço das obras. “Avaliamos nesses primeiros dias e analisamos a fluidez do tráfego na região. O ponto anterior ocupava a única via de rolagem dos veículos, dificultando o recuo dos ônibus e afunilando o trânsito, comprometendo o fluxo de veículos. A nova localização busca eliminar esse gargalo, garantindo mais segurança e melhor circulação viária. A SMTT continuará monitorando a região”, avalia.

Sobre a obra

A obra de duplicação da ponte Godofredo Diniz integra um conjunto de ações da Prefeitura de Aracaju voltadas à modernização da infraestrutura viária de Aracaju. Com investimento de R$ R$44.604.341,21 em recursos próprios do município, o projeto inclui a construção de uma nova ponte paralela à atual, com 160 metros de extensão, três faixas de rolamento, ciclovia, passarela para pedestres, iluminação em LED e nova sinalização. A ampliação do sistema de drenagem e a recuperação das calçadas e áreas de passeio também estão previstas, garantindo acessibilidade e integração com a ciclovia da 13 de Julho.

Texto e foto assessoria