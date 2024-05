Prefeitura reforça ações preventivas nos bairros da Zona de Expansão

Com ações estratégicas baseadas em monitoramento e mapeamento de áreas sensíveis nos bairros da antiga Zona de Expansão, a Prefeitura de Aracaju intensifica ações preventivas a fim de mitigar os impactos das chuvas na região. A manutenção e a abertura de valas para escoamento das águas pluviais, quantificação do nível de água nas lagoas em pontos estratégicos e a limpeza do sistema de drenagem são algumas das medidas executadas para ampliar a resiliência na localidade.

De acordo com os pluviômetros do sistema ClimAju, as precipitações registradas ao longo do mês de maio tiveram o maior volume acumulado de 329 milímetros (mm) até esta segunda-feira, 27, superando a média histórica para todo o mês, que é de 275mm. No último ano, o período foi de acumulado ainda maior, superando os 500mm. Os dados são monitorados e orientam as ações da gestão municipal.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que a Prefeitura mantém atenção constante às áreas sensíveis da capital, com execução de ações preventivas e mitigatórias. “Implementamos medidas que visam reduzir impactos aos moradores da região, especialmente durante a quadra chuvosa, que ocorre até o mês de julho. Além das medidas paliativas, a Prefeitura contempla no programa Aracaju Cidade do Futuro a execução de infraestrutura para o canal da Zona de Expansão. Os recursos já foram captados junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição financeira do Brics”, salientou.

A Prefeitura de Aracaju investirá recursos que superam US$ 35 milhões, contemplando além da infraestrutura do canal, a primeira e segunda etapa da implantação de infraestrutura dos bairros Areia Branca e Mosqueiro e dos loteamentos Costa Verde I e II.

Entre as atividades preventivas, realizadas em conjunto com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, informa já terem sido executadas 1.402 metros de limpeza mecanizada; 77 metros de limpeza manual; 26 metros de limpeza por hidrojato; 54 metros de limpeza manual e mecanizada; 36 metros de limpeza com utilização de pneus para desobstrução de drenagem; além de um assentamento de grelha de concreto.

“As ações preventivas no ano de 2024 têm sido feitas em áreas com histórico recente de alagamentos e através das boas práticas e percursos anteriormente executados pela Defesa Civil de Aracaju”, acrescentou o coordenador da Defesa Civil da capital.

Ainda conforme Robson Rabelo, as equipes atuam com base na análise de dados pluviométricos e informações históricas, considerando os impactos registrados em 2023. “Temos duas estações pluviométricas, uma no bairro Robalo e outra no Mosqueiro, que nos possibilita acompanhar em tempo real os índices pluviométricos na região. Também temos, no bairro Aruana, câmeras que transmitem imagens em tempo real”, pontuou.

O monitoramento dos níveis das lagoas, realizado pelo órgão ao longo do mês de maio, em 15 pontos estratégicos, também se soma às medidas de atenção à região. “Os dados subsidiam as ações desenvolvidas com foco na mitigação de pontos de alagamento e atenção às áreas mais vulneráveis”, acrescentou o coordenador.

