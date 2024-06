Prefeitura reforça alerta sobre prevenção sexual no período junino

Com a cidade em clima junino e muitos festejos acontecendo, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça as ações de orientação sobre prevenção sexual. Apesar de orientações neste contexto serem promovidas durante todo o ano, neste período elas são intensificadas, visando garantir ainda mais proteção à saúde da população.

A coordenadora do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), Tuberculose, Hanseníase e Monkeypox da SMS, Débora Oliveira, destaca que esse continua sendo um problema de saúde pública relevante, portanto, é importante levar orientações a respeito das opções preventivas.

“É fundamental que o público entenda que o preservativo é a melhor forma de se prevenir contra todas as ISTs. De 23 a 29 deste mês, a SMS intensificará as ações de prevenção junto ao público do Forró Caju, orientando e conscientizando sobre a necessidade do uso de preservativos e garantindo a oferta dos insumos preventivos. Durante esse período, a equipe, composta por profissionais e o casal de Camisinha, distribuirá preservativos e gel lubrificante, além de informar sobre a importância da prevenção e o acesso às profilaxias pós-exposição”, explica Débora.

PrEP e PEP

Neste contexto, ainda é crucial que a população esteja ciente de opções de prevenção, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). Este método preventivo envolve o uso diário de medicamentos antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas suscetíveis à infecção pelo HIV. O atendimento é oferecido no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), localizado no Centro de Especialidades Médicas (Cemar), no bairro Siqueira Campos.

“A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) também ganha relevância neste período festivo, pois é um serviço de urgência disponível para usuários que têm até 72 horas para iniciar a profilaxia após uma exposição ao vírus. A PEP é indicada para situações de risco, seja por exposição consentida ou violência sexual, e o tratamento deve ser realizado por 28 dias após a exposição desprotegida. Este serviço está disponível nos Hospitais de Pequeno Porte com atendimento 24 horas, Nestor Piva, na Zona Norte, e Fernando Franco, na Zona Sul”, orienta Débora.

Testes e tratamento

Além da prevenção, a detecção precoce e o tratamento oportuno são essenciais, especialmente durante o período de festas juninas, quando a exposição ao risco pode aumentar. Os testes de diagnóstico do HIV podem ser realizados de segunda a sexta-feira em qualquer Unidade de Saúde da Família (USF). Na rede municipal, pacientes com infecção confirmada pelo HIV recebem tratamento e acompanhamento no Serviço de Atenção Especializada (SAE), localizado no Cemar Siqueira Campos.

“O preconceito ainda é um dos maiores obstáculos para a adesão ao tratamento oportuno. Precisamos falar cada vez mais sobre HIV, AIDS, sexo, sexualidade, formas de contágio e prevenção. O debate social é imprescindível para reduzir o estigma, promovendo o autocuidado, apoio emocional e uso dos medicamentos que melhoram a qualidade de vida dos pacientes”, completa Débora.

Foto: Ascom/SMS