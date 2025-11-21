Prefeitura reforça frota do Expresso Fasc a partir desta sexta-feira

Após a forte adesão ao Expresso Fasc registrada na quinta-feira, 20, a Prefeitura de Aracaju informa que, a partir desta sexta-feira, 21, as linhas de retorno serão reforçadas. A ampliação inclui maior quantidade de ônibus em circulação. O retorno pela Rua Vinte Quatro, em São Cristóvão, funcionará das 0h às 4h.

As saídas de Aracaju seguem sem alterações. No dia 21, os ônibus climatizados partem às 18h, 19h, 20h e 21h. Já nos dias 22 e 23, os horários serão às 12h, 14h, 16h, 18h, 19h30 e 20h30. Os pontos de embarque na capital são: Avenida José Carlos Silva (lateral do Terminal DIA e Codise), Avenida Mamede Paes Mendonça (em frente à Rodoviária Velha) e Rua Juiz Moacir Sobral (próximo ao Terminal da Atalaia).

É importante destacar que nos dias do Expresso Fasc, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) acompanhará o embarque nos locais de partida e desembarque dos usuários que retornam à capital, garantindo mais tranquilidade e segurança ao público que utiliza o serviço.

Confira o itinerário completo, incluindo as paradas de embarque, clicando aqui .

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA