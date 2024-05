Prefeitura reforça localização dos pontos de vacinação para todas idades

Para manter a população bem informada e alerta quanto à importância de atualizar a caderneta de vacinação, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça quais são e onde estão localizados os pontos de vacinação fixos em que a população pode buscar de segunda a sexta-feira, nas 45 Unidades de Saúde da Família, e, aos sábados, nos três shoppings da capital.

De acordo com o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e do Calendário Nacional de Vacinação, fica estabelecida a aplicação de forma gratuita de vacinas contra as principais doenças, aplicação esta que, geralmente, inicia ainda nos primeiros dias de vida e segue até a vida adulta. Entre as vacinas estão: contra covid-19, contra influenza, BCG; HPV (vírus do papiloma humano); Pneumocócica 10 e 23, contra pneumonia; Meningocócica C, contra meningite; Febre Amarela; VIP/VOP (vacina inativada e vacina oral poliomielite); Hepatite B; Penta (vacina adsorvida difteria, tétano, Hepatite B-recombinante, Haemophilus influenzae b – conjugada e pertussis); Rotavírus; Hepatite A; Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); Dupla adulto (difteria e tétano); dTpa (difteria, tétano e coqueluche), DTP, varicela e meningo acwy.

A coordenadora de Imunização, Larissa Ribeiro, explica que, de segunda a sexta-feira, as vacinas ficam disponibilizadas nas 45 Unidades de Saúde da Família e, aos sábados, nos três shoppings da capital, das 13h às 18h.

“As vacinas são ofertadas todos os dias nas 45 Unidades de Saúde da Família, porém, para aquelas pessoas com dificuldade de se deslocar até uma USF durante a semana, temos, também, as salas de vacinação que montamos nos três shoppings da capital para aumentar a oferta e facilitar o acesso aos sábados. O importante é manter atualizado o cartão de vacina para prevenir doenças”, destaca Larissa.

Antes de sair de casa em busca do imunizante, é necessário saber que algumas dessas vacinas não são ofertadas em todos os pontos de vacinação. A BCG, por exemplo, é disponibilizada em oito unidades, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, nas USFs Augusto Franco, Celso Daniel, Dona Sinhazinha, Manoel de Souza, Amélia Leite, Carlos Fernandes, Anália Pina e José Calumby; e na Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, os bebês nascidos nela já saem imunizados com a BCG.

A vacina contra a dengue é disponibilizada em 16 Unidades de Saúde da Família (USFs): das 8h às 18h30, nas USFs Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Manoel de Souza (Sol Nascente), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Augusto Franco (Farolândia), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Edézio Vieira (Siqueira Campos), José Calumby (Jardim Centenário), Francisco Fonseca (18 do Forte), Cândida Alves (Santo Antônio), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Dona Jovem (Bairro Industrial). Das 8h às 16h30, Santa Terezinha (Robalo), Osvaldo Leite (Santa Maria) e Anália Pina (Almirante Tamandaré). Das 8h às 16h, José Augusto Barreto (Japãozinho). Das 8h às 15h30, a USF Celso Daniel (Santa Maria). Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira.

Nos shoppings, aos sábados, das 13h às 18h, as vacinas de rotina são ofertadas somente para pessoas acima de 5 anos de idade e não inclui a vacina da dengue, que é aplicada exclusivamente em Unidades de Saúde da Família.

Foto: Ascom/SMS