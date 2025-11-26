Prefeitura restaura ponto de ônibus mais antigo da capital, na avenida Ivo do Prado

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), concluiu a restauração do ponto de ônibus localizado na avenida Ivo do Prado, considerado o mais antigo da capital. A ação representa um marco da mobilidade urbana na região central, por se tratar de um equipamento histórico, surgido há quase 70 anos como ponto de parada dos antigos bondes que circulavam pela região, e que ainda permanece em funcionamento.

O ponto de ônibus recebeu atenção especial para garantir que sua estrutura permanecesse fiel à forma como foi concebido, preservando suas características tradicionais e sua funcionalidade no sistema de transporte urbano.

O diretor de Operações da Emurb, Diego Carvalho, reforça que o trabalho visa valorizar estruturas urbanas que fazem parte da memória afetiva dos aracajuanos. Segundo ele, cuidar desses equipamentos é também preservar a identidade da região central. “Este ponto faz parte da história do Centro e da rotina de milhares de aracajuanos. Restaurá-lo é valorizar a cidade e mostrar que estamos atentos às demandas que se acumulam há anos. Esse é um trabalho que reúne cuidado, técnica e respeito ao patrimônio urbano”, afirmou.

A revitalização incluiu pintura total da estrutura, reparos na cobertura e recuperação do acabamento. Para quem depende diariamente do transporte coletivo, o impacto é imediato. O corretor Jorge de Lima, que utiliza o ponto há mais de 20 anos, aprovou a intervenção. “Ficou muito melhor. A gente que passa muito tempo esperando ônibus precisa de um espaço cuidado, limpo. Isso aqui faz parte da história da cidade, eu mesmo me lembro de vir pra cá desde pequeno”, comenta.

A servidora pública Ane Carolina Machado acredita que a obra só alcança seu potencial quando população e poder público caminham juntos. “Precisamos entender que essas ações são uma face de dois lados: o poder público faz e o cidadão conserva. Só assim a cidade cresce e ganha benefícios, principalmente com o turismo, com elogios de visitantes que chegam e voltam satisfeitos por não ver uma cidade deteriorada”, disse.

A requalificação do ponto de ônibus se soma a uma série de ações realizadas pela Prefeitura para transformar a região central em um espaço mais acessível, seguro e acolhedor para moradores, trabalhadores e visitantes. Afinal, esse espaço concentra parte significativa do patrimônio arquitetônico da cidade, guarda memórias que ajudam a formar a identidade sergipana e continua exercendo papel central como núcleo financeiro e comercial de Aracaju.

Outras melhorias na região

O RecapeAju, novo programa de recapeamento asfáltico, que tem como objetivo renovar as ruas da capital sergipana, avançou recentemente pelas ruas do Centro, São Cristóvão e Laranjeiras, vias essenciais para a trafegabilidade da região e que carregam valor histórico no processo de desenvolvimento urbano da capital. As ruas Boquim, Estância, Propriá, Maruim, Itaporanga, Arauá, Pacatuba, Lagarto, Capela, a Travessa Benjamim Constant e o entorno da Praça Olímpio Campos também foram contemplados.

Além das melhorias no pavimento, a Prefeitura implantou seis novas rampas de acessibilidade nas avenidas Simeão Sobral e Coelho Campos. As intervenções incluem novos degraus, corrimãos, piso tátil e a recuperação completa das calçadas. Trata-se de um esforço contínuo para ampliar a mobilidade de pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.

No trecho entre o estacionamento de ônibus e o terminal do Mercado, as intervenções ganharam um caráter mais paisagístico, com a instalação de vasos de concreto com arbustos de diferentes espécies, criando um ambiente mais agradável, sombreado e acolhedor para quem circula diariamente pela área. A ampliação do módulo do parklet está sendo preparado para oferecer novas formas de convivência local.

O espaço receberá mesas de concreto com tampo em azulejos preto e branco, pensadas para jogos de xadrez e outras atividades de convivência. Além disso, também será equipado com bancos de concreto, pergolado de madeira que oferece sombra e conforto térmico, além de árvores de médio porte que ajudam a compor um cenário mais agradável. A proposta é transformar a área em um ponto de encontro acessível, acolhedor e integrado ao cotidiano.

Serviços de tapa-buraco, recuperação de calçadas e manutenção da rede de drenagem, inclusive com frentes de trabalho noturnas para reduzir impactos no trânsito e acelerar as intervenções, vêm sendo executados de forma contínua na região desde o início da atual gestão. São ações que reforçam o compromisso da Prefeitura em manter o Centro ativo, cuidado e preparado para receber quem vive, trabalha ou visita Aracaju.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA