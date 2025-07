Prefeitura vai reforçar atenção à população em situação de rua com nova sede do Centro POP

Em mais um importante passo na promoção da dignidade, inclusão social e ampliação do cuidado com a população em situação de rua, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realiza os últimos ajustes para entrega da nova sede do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

O espaço foi planejado para oferecer acolhimento, atendimento especializado e estrutura adequada às necessidades da população em situação de rua. Com instalações modernas, salas para atendimentos individualizados, espaços de convivência, higiene pessoal, alimentação e oficinas socioeducativas.

A secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, reforça que a nova unidade vai fortalecer as ações de reintegração social e o acesso a direitos fundamentais até a construção da sede própria. “Esta estrutura foi pensada para potencializar os atendimentos e criar um ambiente mais adequado ao acolhimento e a construção de novos caminhos para aqueles que vivem em situação de rua. O atual espaço, que recebemos, não possui condições de trabalho para os profissionais e nem de atendimento aos usuários da forma como o serviço deve ser feito, por isso, vamos para uma nova sede temporária até que a sede própria seja construída”, afirmou Simone.

Para Alisson Lima, coordenador do Movimento Nacional da Pessoa em Situação de Rua de Sergipe (MPSRS), o diálogo que está sendo feito entre a gestão e a população em situação de rua (PSR) é inédito e tem rendido bons resultados. “Essa foi a primeira gestão que foi até o Centro POP. Desde janeiro, a prefeita Emília e toda a gestão sempre estão presente. Só de saber que a gestão está nesse momento, como nunca foi, empenhada, a gente agradece”, contou Alisson.

A atual sede está em situação inadequada para assistência à PSR. O prédio encontrado pela gestão está deteriorado, sem estrutura mínima e longe das necessidades da população em situação de rua. Logo que o cenário foi identificado, ainda em janeiro, foi iniciada a busca por um novo local, bem como as tratativas para o processo de aluguel do espaço.

Centro POP

A equipe é formada por educadores e assistentes sociais e psicólogos. São realizados uma média de 150 atendimentos diários e são fornecidas aos usuários duas refeições (café da manhã e almoço). Além disso, são ofertados atendimentos para inserção ou atualização do Cadastro Único (CadÚnico), encaminhamentos para programas socioassistenciais, serviços de saúde, emissão de documentos, reinserção familiar e muitos outros. Além disso são ofertados materiais de higiene pessoal e higienização de roupas e outros pertences, vestiários convencionais e PCD, lavanderia e guarda de pertences

Com essa entrega, a Prefeitura de Aracaju reafirma seu papel na a melhoria da oferta de serviços, na promoção da cidadania, valorização da vida e investindo em políticas públicas que transformam realidades de pessoas e constroem uma nova cidade.

Foto: Mateus Souza/Semfas