Preferido dos brasileiros, Milk Shake do Bob’s terá promoção especial no Dia do Milk Shake

O Dia do Milk Shake, celebrado em 12 de setembro, é uma homenagem a uma das sobremesas mais queridas em todo o mundo. Criado nos Estados Unidos no início do século XX, o Milk Shake conquistou gerações ao unir refrescância, cremosidade e sabor em uma combinação que agrada a todos. Presente em cardápios de lanchonetes e restaurantes, segue sendo uma escolha clássica para quem busca uma sobremesa gostosa e refrescante.

No Brasil, a bebida se consolidou como escolha recorrente entre os consumidores. Pesquisa da ACTRA – agência especializada em estudos de mercado – realizada no final de 2024 com 750 entrevistados em todo o país, mostrou que 27% dos brasileiros consomem Milk Shake com frequência. O levantamento também apontou que, entre tantas opções disponíveis, o Milk Shake do Bob’s é o preferido de 34% dos participantes, que destacaram a cremosidade ideal para tomar no canudinho e o sabor inconfundível do Crocante, considerado único e incomparável.

Para marcar a data, o Bob’s, pioneiro em trazer o Milk Shake ao Brasil e criador do sabor Crocante, preparou uma ação especial para os seus clientes. No dia 12 de setembro, será disponibilizado um cupom exclusivo com 50% de desconto nos Milk Shakes Clássicos de 300ml, válido apenas para os cadastrados no app do Bob’s, os Bob’s Fãs. A promoção contempla os sabores tradicionais e poderá ser resgatada diretamente no aplicativo da rede.

Texto e foto Cândida Oliveira