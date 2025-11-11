Premiação do projeto MPT na Escola 2025 acontece no dia 19 de dezembro

Cerimônia será realizada na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, em Aracaju

A cerimônia de premiação da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2025 já tem data para acontecer em Sergipe. Os quase 50 alunas e alunos da rede pública de ensino do Estado e de municípios sergipanos irão receber o Prêmio no dia 19 de dezembro, a partir das 9h, na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, no bairro 13 de Julho, em Aracaju. A solenidade é aberta ao público.

Os estudantes selecionados produziram contos, poesias, músicas e desenhos que tratam sobre o combate ao trabalho infantil, incentivo à aprendizagem profissional e saúde e segurança nas escolas.

Foram finalistas da premiação estudantes de 12 municípios sergipanos: Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Itaporanga, Ilha das Flores, Capela, Barra dos Coqueiros, Estância, São Miguel do Aleixo, Monte Alegre, Ribeirópolis, Moita Bonita e Boquim. Ao todo, o MPT na Escola deste ano recebeu 70 produções de alunos de 14 municípios.

O Prêmio MPT na Escola integra o projeto Resgate a Infância, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho. O objetivo do prêmio é reconhecer o talento de crianças e adolescentes, além de conscientizar a comunidade escolar sobre os riscos do trabalho infantil, a importância da aprendizagem profissional e a necessidade de adotar medidas que garantam a segurança e saúde nas escolas.

Ascom MPT