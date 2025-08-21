Prêmio Abradee: Energisa Sergipe conquista 2º lugar em Gestão Econômico-Financeira

A Energisa Sergipe conquistou, entre as empresas com mais de 500 mil clientes, o 2º lugar nacional na categoria Gestão Econômico-Financeira e o 3º lugar na categoria Melhor Distribuidora do Nordeste. A cerimônia de premiação ocorreu na última quarta-feira (20), em Brasília, em uma edição especial que celebrou os 50 anos da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Em sua 27ª edição, o prêmio adota uma metodologia que combina pesquisa de satisfação com milhares de consumidores e análise de indicadores técnicos e de gestão das distribuidoras. O diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância do Prêmio Abradee.

“Esse prêmio é um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça o trabalho dos nossos colaboradores que contribuem diariamente para garantir um atendimento de excelência aos nossos clientes. Seguimos realizando investimentos para modernização da elétrica com o compromisso de oferecer energia de qualidade e conforto aos sergipanos”, ressalta.

Em 2025, a Energisa Sergipe está investindo mais de R$ 288 milhões nos 63 municípios de sua concessão em Sergipe, onde atende 892 mil clientes. O foco dos aportes será em melhoria e reforma da rede elétrica, com a construção de novos circuitos, intervenções em linhas de distribuição de alta tensão, construção e modernização de redes para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico, além de expansão de rede para atender o crescimento regional e garantir ainda mais eficiência no fornecimento de energia elétrica.

Mais premiações no Grupo Energisa

O Grupo Energisa foi premiado em mais duas categorias. As distribuidoras premiadas se destacaram pela qualidade do serviço, eficiência financeira e satisfação dos clientes. A Energisa Paraíba levou o 1º lugar na categoria avaliação pelo cliente e a Energisa Tocantis foi a vencedora na categoria Região Norte/Centro Oeste.

Por Adriana Freitas