Prêmio da Quina de São João aumenta para R$ 200 milhões dia 24 de junho

Sorteio acontece no dia 24 de junho e o prêmio não acumula

A estimativa de prêmio para a Quina de São João, que estava em R$ 180 milhões, aumentou para R$ 200 milhões devido ao grande volume de vendas. O sorteio do concurso 6.172 acontece no dia 24 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para o ganhador adquirir um imóvel em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, no valor de R$ 7,4 milhões cada.