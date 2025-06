Prêmio Educador Transformador e do Desafio Liga Jovem será segunda

O Sebrae Sergipe realizará, na próxima segunda-feira, 9, às 8h30, no Arcus Hotel, o lançamento da 3ª edição do Prêmio Educador Transformador e do Desafio Liga Jovem.

As iniciativas visam reconhecer práticas inovadoras na educação e estimular o protagonismo jovem, alinhando-se ao compromisso do Sebrae com o desenvolvimento de uma cultura empreendedora nas escolas.

O Desafio Liga Jovem é a maior competição de empreendedorismo tecnológico voltada aos estudantes a partir do 8º ano do Ensino Fundamental até alunos do Ensino Superior. A iniciativa tem como objetivo identificar problemas reais enfrentados no ambiente escolar e propor soluções inovadoras. A proposta estimula a criatividade, a cooperação e a capacidade de transformar realidades a partir da vivência dos próprios alunos, despertando o espírito empreendedor desde cedo.

Por Jaynne Pereira