Prêmio Escola Destaque celebra resultados do Idese e investe R$ 1,5 milhão em escolas públicas de Sergipe

A solenidade oficial do Prêmio Escola Destaque, promovido pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), ocorreu na manhã desta terça-feira, 22, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, com a presença de autoridades, educadores, gestores e coordenadores escolares que celebraram a excelência da educação em Sergipe. O evento reconheceu e premiou 30 escolas públicas que se destacaram no Índice de Desempenho Escolar de Sergipe (Idese), além de homenagear outras 90 unidades educacionais, municípios e diretorias regionais de educação que alcançaram resultados expressivos no Idese 2023.

O Prêmio Escola Destaque é uma iniciativa do Programa ‘Alfabetizar pra Valer’, regido pela Lei Estadual n° 8.597, de 7 de novembro de 2019, que destina apoio financeiro às escolas com melhor desempenho em alfabetização e àquelas que apresentaram resultados promissores. Este ano, um total de R$ 1.500.000,00 será investido para fortalecer a educação pública no estado, valorizando o trabalho de diretores, professores e equipes pedagógicas. Neste ano, o prêmio leva o nome do professor João Costa, em reconhecimento à sua contribuição na educação.

Incentivo e intercâmbio educacional

O Prêmio direcionará um investimento de R$ 40.000,00 para cada uma das 30 escolas que obtiveram as melhores notas do Idese, nas turmas de 2° ano do Ensino Fundamental. Já as 30 unidades que demonstraram resultados promissores também serão apoiadas financeiramente, recebendo R$ 10.000,00 cada uma. O incentivo visa não apenas reconhecer o esforço dessas instituições, mas também proporcionar um intercâmbio educacional entre elas, promovendo a troca de experiências e boas práticas pedagógicas.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, afirmou que a premiação estimula a melhoria contínua na qualidade do ensino, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com a alfabetização e o desenvolvimento educacional. “Tudo começa no 1° e 2° ano, com a leitura e com a dinâmica. Ao premiar e homenagear as escolas que alcançaram os melhores resultados no Idese, estamos reafirmando nosso compromisso com o Programa ‘Alfabetizar pra Valer’ e com o desenvolvimento integral de nossas crianças e jovens. Esse reconhecimento motiva as equipes escolares a buscarem sempre a excelência, criando um ambiente de aprendizado cada vez mais acolhedor e eficiente, e mostra que o caminho da educação transforma realidades e gera oportunidade para todos”, destacou.

O gestor da Diretoria Regional de Educação 6, Max Cardoso, destacou a importância de receber o Prêmio Escola Destaque. “É um reconhecimento que nunca alcançamos nos anos anteriores, e receber o prêmio de 2° lugar no Ensino Médio se destacando entre as diretorias regionais é muito gratificante; significa mostrar o fortalecimento do trabalho em equipe, a coletividade e o reconhecimento profissional”, afirmou.

A gestora da Diretoria Regional de Educação 7, Elaine Melo, ressaltou o reconhecimento da entrega do Prêmio Escola Destaque. “Esse prêmio é resultado de toda uma dedicação que temos desenvolvido durante esses dois anos na gestão de Fábio Mitidieri. A DRE 7 cresceu muito nos últimos anos. É o segundo ano em que recebemos a premiação. Fico muito feliz e grata, e gostaria de parabenizar nossos professores pelo excelente trabalho. É uma premiação fruto do esforço de toda a nossa equipe”, disse.

A gestora da Diretoria Regional de Educação 2, Daniela Silva, reforçou a importância das avaliações para o progresso da educação em Sergipe. “O estado tem avançado muito, e as avaliações externas servem para nortear, para indicar o caminho que devemos seguir e aonde pretendemos chegar. Por meio delas, continuaremos a aperfeiçoar nossas práticas pedagógicas e a oferecer um ensino de qualidade para os nossos alunos”, destacou.

A gestora da Escola Estadual Vereador Manoel Sobrinho, localizada em Simão Dias, Adriana Sousa, destacou a importância do Prêmio Escola Destaque. “É uma imensa alegria estar aqui representando a escola neste prêmio, porque ele é um resultado do trabalho realizado ao longo de todo um processo educativo. Para nós, gestores e professores, alcançar bons resultados é motivo de grande alegria”, pontuou.

A diretora do Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite, Liliane Pina Araújo, expressou sua alegria ao receber o prêmio Escola Destaque. “É uma honra receber esse prêmio. Nossos professores estão muito felizes, nossos alunos e toda a comunidade escolar também. É bom saber que temos um reconhecimento para o Governo do Estado e para a Secretaria de Educação”, disse.

Reconhecimento e valorização

Além das premiações financeiras, as escolas que já foram reconhecidas em 2023 continuam a ser homenageadas este ano, reafirmando o papel essencial da educação pública na formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios do futuro. A cerimônia no Teatro Tobias Barreto foi um momento de celebração com discursos que reforçam a importância da educação na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O Prêmio Escola Destaque é mais do que um reconhecimento de mérito; é um compromisso com a continuidade do aprendizado e da inovação, incentivando as escolas de Sergipe a buscarem sempre os melhores resultados e a contribuírem para um futuro melhor para todos.

Foto: Maria Odília