Prêmio Hugo César Veiga Feitosa continua com inscrições abertas

As inscrições para o Prêmio Professor Hudson César Veiga Feitosa – Edição 2025, realizado pelo Conselho Estadual de Educação de Sergipe (CEE/SE), seguem abertas até o dia 13 de outubro.

Com o tema Equidade, a premiação tem como objetivo reconhecer as instituições de ensino de Sergipe que promovem práticas pedagógicas equitativas que estimulam o pensamento crítico e a criatividade dos estudantes. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita por meio do formulário de inscrição disponível no site www.cee.se.gov.br.

A conselheira e coordenadora da comissão organizadora da premiação, Maryvan Silveira, disse que esse prêmio incentiva as escolas a terem práticas inovadoras. “Este ano o tema é equidade. Ou seja, o acesso à educação para todos, podendo abordar diferentes temas variados, o que serve para que as escolas que façam suas inscrições e sejam devidamente reconhecidas pelo CEE possam partilhar os seus projetos”. Silveira reforça que é muito importante a participação das escolas não só para que suas práticas sejam conhecidas, como também para incentivar outras unidades escolares a desenvolverem atividades com o mesmo tema.

Tendo como público-alvo as instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe, suas práticas precisam abranger os seguintes marcos legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990) e Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).

Para concorrer, as escolas precisam estar credenciadas e autorizadas pelo Conselho no ato da inscrição. Devem submeter práticas pedagógicas de equidade planejadas por professores, realizadas a partir de janeiro de 2024, focadas no desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes.

A comprovação das práticas é obrigatória e pode ser feita com diversos tipos de registros, que podem ser fotos, vídeos, depoimentos, publicações, entre outros, conforme consta no item 4.2. Convém salientar que é indispensável a apresentação de no mínimo três registros fotográficos. No formulário eletrônico, é permitido anexar até dez arquivos de comprovação, com limite de 100 MB por arquivo.

Sobre a Seleção

As práticas pedagógicas inscritas serão avaliadas com base em quatro critérios especificados no Quadro 1 do edital, recebendo notas de 0 a 10 pontos. Serão selecionadas quatro iniciativas com as maiores pontuações, duas da rede privada e duas da rede pública de ensino.

Em caso de empate, o desempate será definido pela maior nota obtida nos critérios de equidade e protagonismo do estudante. Se o empate persistir, a decisão será submetida à deliberação do Plenário do Conselho.

O resultado final da premiação deve acontecer no dia 31 de outubro e a entrega da premiação, no dia 25 de novembro.

Para conferir o edital completo e preencher o formulário de inscrição, basta acessar o site do Conselho Estadual de Educação em cee.se.gov.br.

Foto: Heidy Souza