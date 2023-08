Prêmio Melhores do Ano do Automobilismo acontece no dia 24

Evento terá a presença de campeões da Stock Car

A noite de premiação dos Melhores do Ano do Automobilismo sergipano será realizada no dia 24 de agosto (quinta-feira), a partir das 19h, no The Stones Pub, que fica localizado na Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 459, no bairro Salgado Filho.

O evento terá a participação de convidados especiais campeões da Stock Car: Ingo Hoffmann, maior campeão com 12 títulos e ex-piloto da Fórmula 1, o tricampeão Chico Serra, que também é ex-piloto da Fórmula 1 e o tetracampeão Paulo Gomes.

Serão premiados os melhores do ano em três categorias: Arrancada, Rally e Kart. O evento é realizado pela Federação Sergipana de Automobilismo e pela Confederação Brasileira de Automobilismo.

Por Felipe Martins