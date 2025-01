Prêmio Olho Vivo: indicações seguem abertas até o próximo dia 23 de janeiro

A primeira fase da 5ª edição do Prêmio Olho Vivo segue aberta com as indicações dos destaques de 2024 até o dia 23 de janeiro através do Instagram @olhovivo.cinform e também @fredsonnavarro por categoria.

O Prêmio Olho Vivo – Melhores de 2024 – foi lançado no Varanda dos Lagos em Aracaju no dia 18 de dezembro e reuniu jornalistas, autoridades e personalidades. O idealizador da honraria, Fredson Navarro e a comissão organizadora, que conta também com Felipe Martins, Marcele Machado e Vailton Linhares, receberam os convidados e fizeram a apresentação no clima de confraternização.

“O lançamento foi uma das novidades desta edição do prêmio que é um dos maiores de Sergipe e cresce a cada ano. Foi uma noite muito especial com a essência do prêmio de celebrar a vida, reencontrar grandes profissionais que se destacam em suas áreas de atuação e dar o pontapé inicial da primeira etapa com o início das indicações dos destaques nas categorias através das redes sociais. O prêmio é democrático de todos podem participar”, vibra o idealizador Fredson Navarro.

A credibilidade do Prêmio cresce a cada edição. Cerca de 200 profissionais de diversos setores já foram homenageados nas primeiras quatro edições da honraria.

“O Prêmio Olho Vivo possui credibilidade na escolha dos premiados eleitos pela comissão organizadora. Não basta ser só indicado, tem que ter sido realmente destaque durante o ano com ações que apareceram na imprensa ou reconhecimento pelo público. Também temos o cuidado de eleger apenas uma pessoa por área de atuação, o que traz ainda mais prestígio ao nosso troféu”, explica o coordenador Felipe Martins.

Texto e foto

O Prêmio cresce a cada edição e durante a apresentação, Fredson Navarro revelou algumas das novidades começando pelo lançamento e mudançano local da entrega da horaria para os homenageados e convidados.

“Esta edição do nosso Oscar Sergipano está ainda mais especial e envolvente. O Prêmio Olho Vivo é sinônimo de credibilidade, prestígio, reconhecimento e celebração”, comemora Marcele Machado.

“É uma alegria e satisfação imensa em fazer parte de mais uma edição deste tão conceituado prêmio, que reconhece e valoriza o trabalho de excelência em diversos segmentos. Ter a oportunidade de participar desse evento é, sem dúvida, uma grande honra, pois ele representa um marco para o reconhecimento do esforço e dedicação de todos os profissionais que buscam, incansavelmente, elevar o nível de suas atividades e contribuir para o desenvolvimento de suas áreas”, orgulha-se o organizador e cerimonialista Vailton Linhares.

Cerca de 40 personalidades serão homenageadas entre políticos, comunicadores, educadores, empreendedores, artistas, produtores culturais, profissionais do universo jurídico, da segurança, esportistas e da saúde.

A primeira etapa da premiação começou através da votação popular com indicações nas redes sociais. Os três mais votados em cada categoria serão avaliados pela comissão do prêmio que vai avaliar o trabalho realizado, relevância para a sociedade e alcance.

Os mais bem avaliados conquistarão o prêmio como destaque em cada área de atuação.

O resultado será divulgado na edição do Olho Vivo do dia 25 de janeiro de 2025 e os vencedores vão receber o Troféu Olho Vivo durante a solenidade no dia 29 de janeiro no Porto Farol.

O Prêmio Olho Vivo é uma realização do Cinform Online em parceria com a Navarro Comunicação.

Esta edição do Prêmio Olho Vivo conta com apoio de Alexandre Porto (Porto Farol), Maestria Decor (Wellington e Sérgio), Daniel Sacramento (DS Brindes), Gleide Selma (GS Buffet), DMS som, painel led (Daniel), Espaço Locações (Isabel Seabra), Beto (Banda Estação da Luz), Audry da Pedra Azul, Ritchelle Trajes (Elizangela e Catarine), Luciana Villela (brownies), Cajuzinho Picolé (Luiz), Fabio Brindes, Joana (Sushi Take Aju), Edgar do Pastel, Acrisio Siqueira (Fotógrafo) e Levi Lemos (Videomaker).

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing