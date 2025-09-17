Prêmio Pipiri destaca inclusão e celebra 24 anos do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Nesta terça-feira, 16, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realizou a 17ª edição do Prêmio Pipiri, que teve como tema “Superação na Adversidade: Gente que faz a diferença”. O evento, que também marcou os 24 anos de atuação do Conselho, homenageou pessoas, entidades e iniciativas que se destacam na defesa dos direitos e na promoção da inclusão das pessoas com deficiência. A solenidade, que se estendeu durante todo o dia, aconteceu no Museu da Gente Sergipana.

O Prêmio Pipiri tem como objetivo valorizar práticas e trajetórias que fortalecem a cidadania e a inclusão, além de manter viva a memória do artista popular Humberto Santos, o Pipiri — poeta satírico e crítico social com deficiência intelectual, que dá nome à premiação.

A programação desta edição contou com palestras, apresentações culturais e debates sobre inclusão no mundo dos negócios, turismo acessível e cultura inclusiva, reforçando o compromisso da gestão municipal e do Conselho em ampliar espaços de diálogo e reconhecimento às iniciativas que transformam vidas.

“Estamos muito felizes e gratos em celebrar 24 anos do Conselho e a 17ª edição do Prêmio Pipiri. Reconhecemos hoje personalidades importantes para a trajetória da inclusão em nossa cidade. A programação ressaltou justamente isso: a pluralidade, a diversidade que aborda as pessoas com deficiência”, explica Elaine Cristina Santos, coordenadora do CMDPcD.

Presente na mesa de abertura, a secretária da Semfas, Simone Valadares, destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão. “A inclusão é uma temática com a qual temos nos engajado porque sabemos que é um direito de todos. Nossa prefeita Emília Corrêa tem esse olhar, de cuidar de todos, de ter sensibilidade. Por isso, criou uma secretaria voltada à pessoa com deficiência, buscando para Aracaju um espaço de respeito a todos”, pontua.

Entre as palestras do dia, Marcelo Pires, CEO da Consolidar (SP), destacou a necessidade de ampliar os espaços de empregabilidade para pessoas com deficiência. “Muitas vezes, o empregador não tem a competência e a vontade de estabelecer vagas para pessoas com deficiência. É fundamental que as empresas tenham letramento no processo anticapacitista. Hoje, a gente precisa pensar em uma vida com diversidade”.

Semdef também participou do evento

O secretário da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef), Antônio Luiz dos Santos, também prestigiou evento e destacou a relevância do Conselho na construção de políticas públicas inclusivas. “O Conselho é uma ferramenta essencial para fortalecer a participação social e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A prefeita Emília tem nos orientado a caminhar de mãos dadas com os conselhos, porque entende que é assim que a inclusão acontece de forma real. O Troféu Pipiri mantém viva a memória de Humberto Santos, que transformou sua luta pessoal em um legado coletivo. Esse reconhecimento simboliza a vitória de todos que fazem a diferença na nossa cidade”, ressaltou o secretário, que na ocasião representou a prefeita de Aracaju Emília Corrêa.

Além das palestras, o Prêmio Pipiri contou com apresentações culturais e com a entrega do troféu para entidades e pessoas que fortalecem a inclusão no município. A cerimônia também reuniu representantes de entidades, gestores públicos e sociedade civil, em um momento de celebração e reconhecimento às pessoas e instituições que contribuem diariamente para uma Aracaju mais inclusiva.

Foto: Ascom Semfas