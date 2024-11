Prêmio Setransp de Jornalismo celebra profissionais da imprensa

Conheça os ganhadores do prêmio e outros homenageados: Marcos Queiroz é a personalidade de destaque da edição e empresas do Prêmio Despoluir

Aconteceu nesta segunda-feira, 25, a 12ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo, considerada uma das premiações mais importantes e reconhecidas a jornalistas e estudantes de comunicação do estado. Entre os 56 trabalhos inscritos nesta edição, mais de 20 foram premiados com troféu e valores em dinheiro, valorizando a imprensa local e destacando a importância da discussão acerca do transporte público coletivo de passageiros.

A solenidade que, este ano, aconteceu no Museu da Gente Sergipana, é uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), contando com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Programa Ambiental Despoluir e do Mais Aracaju.

Marcada por momentos inéditos, o evento contou com uma exposição fotográfica de algumas das melhores imagens capturadas pelo olhar dos próprios jornalistas inscritos nesta edição e em premiações anteriores, valorizando ainda mais o trabalho da imprensa sergipana.

A presidente do Setransp, Raissa Cruz, comentou: “é sempre muito especial cada Prêmio Setransp de Jornalismo, é a nossa oportunidade de reconhecer todo compromisso e contribuição da imprensa em ser essa ponte entre a população, setor de transporte e políticas públicas para alcançarmos evolução na prestação do serviço. Tenham certeza que muitos projetos são pensados a partir dos debates promovidos por vocês. Nosso muito obrigada a todos e nossos parabéns pelo trabalho que fazem com tanta dedicação”.

Prêmio Despoluir

Na solenidade foi realizada ainda a entrega do Prêmio Despoluir, que homenageou as empresas de transporte que se destacaram ao longo deste ano, contribuindo para a mobilidade sustentável. As premiações foram concedidas às seguintes empresas: Viação Atalaia LTDA, Brisamar Turismo, Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Sertão, Viação Novo Horizonte LTDA, Simples Serviços e Locação LTDA, Vix Transporte Dedicado LTDA, Viação Girauense, Empresa São Francisco LTDA, Sol e Mar Transporte e Turismo LTDA, Nossa Senhora da Vitória Transporte LTDA e Viação Cidade de Maceió LTDA.

“Esta premiação não somente valoriza o trabalho de quem investe na redução de gases poluentes, mas também salienta o papel das empresas de transporte na construção de um futuro mais saudável. Parabéns a todas as empresas premiadas, que seus esforços inspirem um setor cada vez mais consciente e comprometido com a mobilidade sustentável”, destaca a coordenadora do Despoluir, Giselle Souza.

Homenagens

Como todos os anos, o Prêmio faz homenagem a uma personalidade de destaque por sua contribuição social, entre esses nomes estiveram a Promotora Berenice Melo, o Almir do Picolé e o jornalista Jairo Alves. Em reconhecimento às contribuições para o desenvolvimento econômico de Sergipe e ações que impactam positivamente a mobilidade urbana, a personalidade de destaque homenageada nesta edição do prêmio foi o presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Marcos Antônio Queiroz. A homenagem celebrou a integridade e o compromisso demonstrados por Queiroz ao longo da sua trajetória profissional em todas as funções que desempenhou.

Durante a solenidade, foram citadas as contribuições também de autoridades públicas que contribuíram significativamente este ano de 2024 para evoluções do setor de transporte de iniciativa dos Poderes Executivo, como a isenção do ICMS, subsídios para pessoa com deficiência e o processo licitatório, e ações de fiscalização por parte do Legislativo.

As homenagens também se estenderam aos profissionais da imprensa que faleceram este ano: Edvar Freire Caetano, Thaís Bezerra, Osmar Santos, Eugênio Nascimento e João Paulo Farias Santos. Em um momento emocionante, seus familiares presentes foram agraciados com a declamação do poema “Legado”, da poetisa Sandra Nascimento.

Vencedores Prêmio Setransp de Jornalismo 2024

Reportagem Laboratório- Mídias acadêmicas ou oficiais

1º lugar – Heidy Letícia dos Santos Souza

2º lugar – Tauã Ferreira Soares

3º lugar Maria Daniele Caetano Morais Silva

Melhores Fotos- Mídia impressa ou online

1º lugar – Eric Almeida de Oliveira

2º lugar – Egicyane Lisboa Farias Santos

3º lugar – Leonardo Gomes Barreto

Melhores Imagens – Mídia televisiva ou online

1º lugar – Marcos Ricarte Muniz

2º lugar – Jefferson dos Santos

3º lugar – Jefferson Horta Oliveira França

Áudio Reportagem – Mídia radiofônica

1º lugar – Magna Santana

2º lugar – Juliana Correia Almeida

3º lugar – José Antônio Barroso Guimarães

Texto Reportagem- Mídia impressa ou online

1º lugar – Diego Rios sátiro de Moraes

2º lugar – Eric Almeida de Oliveira

3º lugar – Andreia de Moura Santos

Vídeo Reportagem- Mídia televisiva ou online

1º lugar: Vinícius Mecenas

2º lugar: Anderson Barbosa Morais

3º lugar: Rafael Carvalho

Reportagem Especial- Todas as mídias, exceto melhores fotos e melhores imagens de vídeo

1º lugar: Rafael Carvalho

2º lugar: Vinícius Mecenas

3º lugar: Leonardo Gomes Barreto

Fonte e foto ascom Setransp