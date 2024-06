Prêmio Setransp de Jornalismo com inscrições abertas até dia 30

Desde a sua primeira edição em 2009, o prêmio reconhece o trabalho dos jornalistas e estimula o debate sobre a relevância do transporte público

As inscrições para a 12ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo seguem abertas e jornalistas profissionais, além de estudantes da área, têm até o dia 30 de junho para a publicação e efetivação de inscrição no site do prêmio. A iniciativa é do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato de Jornalistas de Sergipe (Sindijor/SE) e o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse).

A premiação foi idealizada para reconhecer a importância dos meios de comunicação, estudantes e jornalistas que participam do processo de democratização e de disseminação das informações relevantes para o setor de transporte. A premiação contemplará mais de 10 participantes, em sete categorias distintas e conta com o tema central “Os desafios do transporte coletivo com o desenvolvimento urbano” e o tema especial de livre escolha.

A primeira edição do Prêmio Setransp de Jornalismo aconteceu em 2009, seguindo por mais três anos consecutivos. A premiação foi retomada em 2015 e se configura como uma das mais importantes premiações em prol da imprensa sergipana.

Sobre o prêmio

O prêmio estimula o debate e a reflexão, por meio da imprensa local, sobre o caráter essencial do transporte público para mobilidade urbana em Sergipe, além de despertar quanto a importância das políticas públicas que viabilizem o serviço do transporte com a qualidade e priorização necessária para servir a maioria da população que o utiliza.

A iniciativa também propõe estreitar e consolidar o relacionamento do Setransp e empresas filiadas com a imprensa Sergipana, em uma demonstração efetiva de estímulo aos profissionais de comunicação no desenvolvimento de reportagens que contribuam positivamente para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Categorias e premiações

Os trabalhos podem ser inscritos nas categorias de texto reportagem, vídeo reportagem, áudio reportagem, reportagem laboratório, melhores fotos e melhores vídeos. Além das categorias já conhecidas, esta edição traz como novidade a temática livre para a categoria Reportagem Especial, com o maior prêmio para a primeira colocação.

As matérias inscritas precisam ter sido publicadas entre o período de junho de 2023 a junho de 2024 e os profissionais devem realizar a inscrição pelo site https://premiojornalismo.setransp-aju.com.br/.

Confira as categorias e premiação:

Categorias Texto Reportagem, Vídeo Reportagem e Áudio Reportagem

1º Lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Categorias Melhores fotos e Melhores imagens

1º Lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Reportagem Laboratório

1º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar –R$ 1.000 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 500 + troféu + certificado

Reportagem Especial

1º Lugar – R$ 4.000,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

