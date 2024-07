Prêmio Setransp destaca os desafios do transporte coletivo com o desenvolvimento urbano

Jornalistas e estudantes da área podem fazer a inscrição até o dia 31 de julho

O Prêmio Setransp de Jornalismo, considerado um dos mais importantes reconhecimentos a jornalistas e estudantes da área em Sergipe, segue com inscrições abertas até o dia 31 de julho. Em sua 12ª edição, a iniciativa contemplará mais de 20 profissionais e/ou estudantes, em sete categorias.

A iniciativa é organizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindijor/SE (Sindicato de Jornalistas de Sergipe), e tem como tema central “Os desafios do transporte coletivo com o desenvolvimento urbano” e a temática especial de livre escolha. O Prêmio Setransp também conta com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse).

Idealizada para reconhecer a importância dos meios de comunicação, a premiação também estimula o debate e a reflexão, por meio da imprensa local, sobre a relevância essencial do transporte público para a mobilidade urbana estadual. Além disso, visa destacar a necessidade de políticas públicas que garantam um serviço de transporte de qualidade e prioritário para atender toda a população.

Os trabalhos podem ser inscritos nas categorias de texto reportagem, vídeo reportagem, áudio reportagem, reportagem laboratório, melhores fotos e melhores vídeos. Além das categorias já conhecidas, esta edição traz como novidade a temática livre para a categoria Reportagem Especial, com o maior prêmio para a primeira colocação.

Outras informações, assim como a realização das inscrições, devem ser conferidas no site https://premiojornalismo.setransp-aju.com.br/ .

Fonte ascom Setransp