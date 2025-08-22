Presidente da ABIH Nacional receberá Título de Cidadão Sergipano

Na próxima segunda-feira, 25, às 16h, a Assembleia Legislativa de Sergipe realizará Sessão Solene para conceder o Título de Cidadão Sergipano ao presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), Manoel Linhares. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, reconhece a trajetória de liderança e contribuição do executivo para o fortalecimento da hotelaria e do turismo no Brasil.

À frente da ABIH Nacional desde 2016, Manoel Linhares é referência na defesa dos interesses do setor hoteleiro, atuando de forma estratégica para ampliar a competitividade, a qualificação e a sustentabilidade da hotelaria no país. Sua gestão tem sido marcada pelo diálogo com o poder público e pela promoção de iniciativas que impactam diretamente o desenvolvimento turístico nacional.

Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), a concessão do título é motivo de orgulho para todo o trade turístico local. A homenagem reforça a relevância da hotelaria como pilar essencial da economia sergipana, impulsionando o turismo, valorizando a cultura regional e fortalecendo a imagem do estado como destino acolhedor.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, destacou a importância da homenagem. “A concessão do Título de Cidadão Sergipano ao presidente Manoel Linhares é um reconhecimento justo à sua dedicação ao setor hoteleiro. Para nós, em Sergipe, é uma honra contar com sua liderança, que tem contribuído para fortalecer a hotelaria nacional e valorizar destinos como o nosso estado. Este título simboliza também a importância do turismo sergipano no cenário brasileiro e a nossa capacidade de acolher bem, com qualidade e hospitalidade”, declarou o presidente.

