Presidente da ABMCJ cumpre agenda especial em Sergipe

A presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ), Dra. Manoela Gonçalves está em Sergipe até o próximo domingo, dia 8, em agenda especial que reforça o compromisso da associação com as mulheres advogadas e também na propositura de debates e diálogos em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica dentro da Campanha de 21 dias de combate a violência, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manoela Gonçalves é advogada e professora universitária. A jurista também preside a Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica (FIFCJ), está desde onde em entrevistas para emissoras de TV, rádio e podcasts sergipanos. Em sua fala, o relato de casos cruéis de mulheres vítimas de crimes relacionados à questão de gênero, além do feminicídio.

“Também estou aqui para a posse solene das novas associadas e a apresentação da Comissão Histórica em celebração aos 40 anos da ABMCJ nacional e aos 35 anos da implantação da ABMCJ em Sergipe. Será um momento de grande celebração q ue acontece na noite desta quinta-feira para estreitarmos as nossas ações em defesa das mulheres de carreira jurídica e demais mulheres”, ressaltou Manoela.

A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica em Sergipe (ABCMJ/SE) é uma organização não-governamental de juristas que atua na defesa do empoderamento das mulheres de carreira jurídica e também luta pela igualdade de gênero e demais temáticas direcionadas ao desenvolvimento da mulher como ser humano.

Em Sergipe, Manoela Gonçalves foi recepcionada pela presidente da ABMCJ no Estado, a advogada e ativista pelos direitos e defesa das mulheres, Ana Lúcia Aguiar. “É uma alegria receber a nossa presidente e juntas propormos à sociedade sergipana a discussão de temas tão importantes ligados a integridade física e emocional das mulheres e enquanto militantes desta causa estaremos lutando continuamente contra todos os cenários da violência de gênero contra meninas e mulheres”, disse Ana Lúcia.

Texto e foto Miza Tâmara