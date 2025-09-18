Presidente da Alese, Jeferson Andrade, registra pesar por artista sergipano

O deputado estadual Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, manifestou há pouco o seus sentimentos pelo falecimento de um grande artista sergipano, o cantor, violonista e compositor Djalma Silva Ferreira.

Durante várias décadas, Djalma foi cantor solo, seresteiro, líder de bandas e grupos musicais, gravando canções famosas e fazendo shows bem sucedidos em todo o país.

Luto em Sergipe

“Registro com imenso pesar o falecimento do cantor, compositor e violinista sergipano Djalma, membro e líder do famoso Trio Atalaia, que fez muito sucesso em Sergipe e no Brasil. Aos familiares, amigos e admiradores de Djalma Silva Oliveira apresento – em nome dos deputadas e deputados da nossa Assembleia Legislativa – votos de condolências e de sincero pesar” – assinou o presidente da ALESE, deputado Jeferson Andrade.