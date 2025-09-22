Presidente da ASEEST destaca responsabilidade técnica em workshop sobre pós-obra

A partir desta terça-feira (23/09), Aracaju sediará o I Workshop Parthenon – Responsabilidade do Pós-Obra e Serviços em Empresas e Condomínios, no Hotel SESC Atalaia. A programação que inicia às 19horas, segue até quarta-feira (24), reunindo especialistas da engenharia e da segurança do trabalho para discutir temas fundamentais que impactam diretamente empresas, condomínios e a sociedade em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffhzyjssBOJHdJpSyk64T7ebPkp4jxBNTvdEDYKio8hpVqrQ/viewform).

Um dos pontos altos da programação será a palestra do presidente da Associação Sergipana dos Engenheiros de Segurança do Trabalho (ASEEST), professor e engenheiro Ronald Vieira Donald, que apresentará, no dia 24, o tema “Responsabilidade Técnica, Civil e Penal”.

Segundo o presidente, a responsabilidade técnica vai além do cumprimento da legislação, representando um compromisso direto com a proteção da vida, a integridade das pessoas e a valorização dos empreendimentos.

Além dessa abordagem, o workshop contará com debates sobre manutenção de fachadas, instalação de elevadores, exigências legais e segurança no ciclo de vida dos empreendimentos, reunindo especialistas de diversas áreas.

Texto e foto Íris Valéria