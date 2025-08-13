Presidente da OAB de Sergipe recebe título de cidadão aracajuano

No dia da advocacia, 11 de agosto, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Costa, foi reconhecido como cidadão aracajuano. A cerimônia aconteceu em uma sessão solene na Câmara Municipal de Aracaju.

Diretores da OAB/SE, da CAASE, da ESA/SE, conselheiros federais e seccionais, o membro honorário vitalício, Carlos Augusto, além de advogados, amigos e familiares, lotaram a galeria da Câmara para prestigiar esse momento tão especial e significativo.

Durante seu discurso, Danniel agradeceu aos vereadores de Aracaju pela honraria e expressou sua alegria em se tornar cidadão da cidade onde construiu sua vida e sua carreira.

“Para mim, receber esse título não é apenas uma homenagem. É um reconhecimento que toca profundamente o meu coração, pois sou muito grato a essa cidade que me acolheu, que me viu crescer e que moldou quem eu sou. Moro aqui há 42 anos, e embora não tenha vindo para Aracaju por escolha, foi aqui que decidi ficar e é aqui que quero passar o resto da minha vida. Este é o meu lugar no mundo. Enquanto houver justiça para defender, famílias para cuidar e essa cidade para servir, estarei aqui, pronto para retribuir tudo que Aracaju me deu”, afirmou Danniel.

O presidente da Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos, que também é advogado, destacou a trajetória de Danniel e seu papel à frente da OAB/SE. “Com muita altivez e sabedoria, Danniel tem conduzido e orgulhado nossa instituição. Por isso, tive a honra de, enquanto presidente, conceder em nome dos 26 vereadores a maior honraria desta Casa. Mais do que nunca, Danniel deve se sentir aracajuano de fato e de direito. Nosso desejo é que ele continue lutando na defesa dos interesses do povo, pelos bons princípios e pelo bem de nossa cidade”, afirmou.

Na mesma sessão solene, a advogada Ana Lúcia Souza Alves também foi agraciada com o título de cidadã aracajuana.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE