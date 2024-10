Presidente da OAB Lagarto dialoga com advogados em Lagarto em apoio à Chapa 2

Caique Vasconcelos, atual presidente da OAB Regional de Lagarto, está em campanha conversando com os colegas advogados para apresentar as propostas da Chapa 2: Conexão Nova OAB. A chapa tem como foco a continuidade do protagonismo da advocacia, marca da gestão alcançada nos últimos anos, através de ações que aproximaram a classe da OAB.

A nível estadual, a chapa 2 é liderada por Danniel Costa, candidato a presidente, e Edenia Mendonça, candidata a vice-presidente. Caíque tem percorrido Lagarto e regiões vizinhas, reforçando a importância dessa proposta para a advocacia local e estadual.

Caíque ressaltou o empenho dedicado ao projeto de interiorização e o acolhimento da jovem advocacia, algo que não era priorizado nas gestões anteriores da OAB. Enfatizou, ainda, que é fundamental manter o progresso alcançado, especialmente no que se refere às ações sociais da Ordem, que devem continuar avançando.

Fonte e foto assessoria