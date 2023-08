Presidente do Banese recebe Medalha de Mérito Econômico 2023

Entrega da honraria aconteceu na noite desta quarta-feira, 9, a personalidades com importante contribuição para o desenvolvimento do estado.

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, recebeu do Conselho Regional de Economia de Sergipe (Corecon-SE) a Medalha de Mérito Econômico 2023, honraria entregue a personalidades que desempenham um relevante trabalho e liderança para o desenvolvimento da economia do estado. A cerimônia de entrega aconteceu na noite desta quarta-feira, 9, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A presidente do Corecon-SE, Josélia Brito, destacou que a homenagem reconhece a trajetória de Marco Queiroz, bem como a importância do Banese na economia sergipana. Segundo ela, mesmo sem ter formação acadêmica em Economia, o presidente sempre esteve ligado a essa área, ocupando posições estratégicas.

“Queiroz sempre esteve no meio da economia sergipana, tanto quando era secretário da Fazenda, quanto agora no Banese. No banco, ele tem um papel importante que é desenvolver as estruturas produtivas do Estado. A instituição facilita o microcrédito, tanto com o Banese Card, como com as ações de investimento. Ou seja, toda atividade da instituição é voltada para a economia”, ressaltou.

Carreira

O atual presidente do Banese foi também Secretário de Estado da Fazenda de junho de 2019 a dezembro de 2022, e Secretário de Estado do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia em dezembro de 2022. Ele é graduado em História e em Direito pela UFS; e possui pós-graduação em Direito Civil pela Universidade Tiradentes.

Funcionário da Caixa Econômica Federal desde 1989, Marco Queiroz foi gerente de agências, gerente regional e superintendente regional do banco público em Sergipe. Ele também foi servidor público do município de Aracaju, como agente fazendário, e servidor do governo do estado, onde exerceu a função de fiscal de tributos estaduais.

Durante a cerimônia, Marco Queiroz agradeceu o reconhecimento do Corecon-SE e destacou a importância do trabalho em equipe e em parceria, para que Sergipe continue crescendo com sustentabilidade e segurança financeira, uma vez que o desenvolvimento do estado representa o progresso de todos os sergipanos.

“Sempre pautei a minha vida profissional em trabalhar para atender e ajudar o próximo a crescer e a conquistar seus sonhos. É a forma de homenagear aqueles que me deram a mão na minha jornada. Os cargos que ocupei me possibilitaram fazer isso de forma mais ampla, para mais pessoas, mas nunca fiz nada sozinho. Por isso, esse prêmio é também de todos aqueles com quem pude trabalhar e aprender”, afirmou o gestor.

Além do presidente do Banese, foram homenageados com a Medalha do Mérito Econômico 2023 os economistas Maria Júlia Barreto Vasconcelos, Idalino Souza e Fernando Monteiro Marcelino.

Semana de Economia

A solenidade de entrega da Medalha de Mérito Econômico abre as atividades da Semana de Economia 2023. Com o tema “Reforma Tributária e Desigualdade”, a iniciativa tem como objetivo comemorar o Dia do Economista, celebrado no próximo domingo, 13, além de apresentar aos estudantes e sociedade em geral a importância da área para a sociedade.

O evento é organizado pelo Corecon-SE, em parceria com o Departamento de Economia da UFS, e ocorre até a próxima sexta-feira, 11. Uma das atividades do encontro foi uma visita técnica de estudantes ao Centro Administrativo Banese, realizada nesta quinta-feira, 10. Na ocasião, eles acompanharam palestras com funcionários do banco sobre a atuação da instituição e fizeram um tour pelas instalações da localidade, acompanhados pela presidente do órgão, Josélia Brito.

Ascom Grupo Banese