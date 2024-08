Presidente do Sistema Fecomércio/SE e diretor do Senac conhecem a Faculdade do Senac

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcos Andrade e o diretor Regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, acompanhados dos conselheiros Petrúcio da Silva e Rafael de Jesus , foram recebidos na tarde de quinta-feira, 8, por diretores do Senac Rio de Janeiro e da Faculdade Senac RJ. O objetivo foi conhecer a instituição de ensino superior, os detalhes sobre o curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é ofertado pela Faculdade Senac Rio de Janeiro.

A comitiva sergipana foi recebida pelo diretor Regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro; o diretor de Operações Compartilhadas, Pedro Teixeira, e o gerente e diretor da Faculdade Senac RJ, Vítor Lamas, que fez a apresentação do trabalho da instituição. A Faculdade Senac RJ recebeu nota máxima do MEC pela infraestrutura inclusiva, pedagógico e corpo docente.

“Foi um prazer receber essa comitiva de Sergipe, para fazer essa troca de conhecimento sobre a faculdade, que tem as notas máximas no MEC. Nos colocamos à disposição para que a equipe do Senac Sergipe possa cumprir esse trabalho, com a excelência que o Senac tem em todo o Brasil”, ressaltou Vítor Lamas.

“Foi uma grande honra receber Marcos Andrade e Nilson Lima, para mostrar a estrutura da nossa faculdade e da nossa cápsula de inovação. Acredito que eles gostaram bastante. É muito importante essa troca de informações entre as regionais do Senac”, destacou o diretor Regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.

O presidente Marcos Andrade agradeceu a receptividade e a oportunidade de conhecer a estrutura das duas unidades.

“Quero agradecer ao presidente da Fecomércio do Rio de Janeiro, Antônio Queiróz, por nos conceder essa oportunidade de conhecer a Faculdade de Tecnologia e Cápsula de Inovação do Senac Rio de Janeiro. Estamos em fase de implantação da Faculdade de Tecnologia do Senac Sergipe e queremos oferecer o que tiver de melhor para os nossos alunos. Foi extremamente importante essa visita”, ressaltou Marcos Andrade.

Foi feito o convite para que a equipe do Rio de Janeiro conheça as instalações das Escolas Profissionalizantes e as instalações da 1ª Faculdade de Tecnologia do Senac SE.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE