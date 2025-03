Presidente Wilson Bernardes faz indicação para instalação de bancos nas praças da Barra

Na manhã desta terça-feira, 18, aconteceu mais uma sessão plenária da Câmara de Vereadores do município de Barra dos Coqueiros. O presidente da casa, o vereador Wilson Bernardes, teve mais uma das suas Indicações aprovadas pela maioria da casa, onde ele solicitou que sejam instalados bancos em todas as praças e áreas socias da cidade.

O objetivo da Indicação foi de oferecer mais conforto e acessibilidade à toda população. Além disso, trazer de volta a cultura do relacionamento social nas áreas públicas direcionadas para o lazer das famílias barra-coqueirenses.

Segundo o Presidente, Wilson Bernardes, o seu mandato é voltado para atender às necessidades do povo. “Hoje estou vereador, mas penso enquanto morador e na qualidade daquilo que será bom para todos nós. Estou sempre ouvindo e atendendo os pedidos do nosso povo. As praças sempre foram usadas como área de lazer, de bate papo e de encontros. Nada melhor que um banco para sentar e interagir com os amigos”, finalizou.

Texto e foto assessproa