Previsão do tempo estende probabilidade de chuvas intensas até segunda

O Governo de Sergipe, por meio da Semac, estende para as 10h da segunda-feira (16), a probabilidade de chuvas moderadas a intensas, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas.

Como já informado anteriormente, a previsão do tempo que indica chuvas intensas já está em vigor desde às 5h desta sexta-feira, 13. Durante o período, o acumulado de chuvas pode ultrapassar 50 mm/dia e os ventos intensos podem variar de 40 a 70 km/h.

A previsão é de que o litoral e o agreste do estado sejam as regiões mais afetadas.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana, explica que o atual nível de umidade atmosférica, quando se junta a elevadas temperaturas e ao intenso aquecimento e umidade do Oceano Atlântico adjacente, provoca grande possibilidade de manutenção e desenvolvimento de nuvens de grande desenvolvimento vertical através da instabilidade termodinâmica. “Isso explica a probabilidade de grandes volumes de chuva. É necessário uma atenção especial para as regiões do litoral e agreste do estado. Este aviso meteorológico pode ser renovado a depender da intensidade do sistema climático atuante”, ressalta.

A ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos em Sergipe, apresentando riscos em rodovias, com alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de pequenos córregos e riachos. Além disso, há o risco de transbordamento dos principais rios e lagoas da região.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Foto: Igor Matias