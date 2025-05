PREVISÃO DO TEMPO INDICA CHUVA FRACA À MODERADA; NÃO HÁ REGISTRO DE VÍTIMAS, DESABRIGADOS OU DESALOJADOS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil municipal, divulgou neste sábado (03) um balanço parcial do período de alerta iniciado na noite de quinta-feira (01).

Nas últimas 6 horas, o acumulado de chuvas chegou a 37 mm no bairro Mosqueiro, com pico de 22 mm em uma hora no Lamarão. O volume total de chuvas registrado no mês até o momento é de 39 mm, ainda abaixo da média histórica de maio, que é de 275 mm.

Até às 11h deste sábado, foram registradas apenas duas ocorrências relacionadas às chuvas: um ponto de alagamento e uma solicitação para avaliação de risco estrutural. Não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.

O Rio Poxim, que impacta diretamente o bairro Jabotiana, principalmente no Largo da Aparecida, continua sendo monitorado pela Defesa Civil, devido ao risco de transbordamento. A cabeceira do rio Poxim está sendo acompanhada de perto para identificar qualquer impacto na região e tomar medidas preventivas, caso necessário.

Ações preventivas

Por meio do Comitê Operacional de Aracaju (COA), a prefeitura tem executado de forma integrada as ações de enfrentamento às chuvas. Assim que o alerta foi emitido pela Defesa Civil, ainda na quinta-feira (01), as equipes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) iniciaram imediatamente a execução do plano de contingência, com foco na prevenção e resposta rápida.

A Emurb intensificou os serviços de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem em pontos críticos da cidade, além da recuperação de caixas de drenagem, calçamentos e outras estruturas. As equipes seguem em regime de plantão, com maquinário de prontidão para atender a qualquer eventualidade.

A Emsurb, por sua vez, tem atuado na limpeza de bocas de lobo, valas de drenagem e manutenção de canais nas zonas Norte, Sul e Central. As coordenadorias de limpeza pública, resíduos sólidos, transporte e poda também estão mobilizadas e permanecem disponíveis para atender prontamente qualquer demanda durante o período chuvoso.

A previsão indica tempo nublado, com chuvas de intensidade fraca à moderada até segunda-feira (05), com retorno à normalidade previsto para as 23h55. O alerta segue vigente e o monitoramento permanece intensificado.

Em caso de emergência, a população deve acionar o número 199.

Foto: Defesa Civil de Aracaju