Previsão do tempo indica chuvas intensas em Sergipe até a próxima segunda

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) informa que as chuvas em Sergipe serão mais volumosas no início de junho e a maior incidência de precipitações deve ocorrer entre os dias 3 e 8 de junho.

Em Aracaju choveu torrencialmente durante a madrugada deste sábado (02) e continuou no inicio da manhã. Várias ruas e avenidas ficaram completamente alagadas.

O ClimAju informou que há ainda a previsão de rajadas de ventos ocasionais entre 50,1 a 60 km/h e possibilidade de incidência de raios. Os termômetros devem oscilar entre 24 °C e 28 °C com umidade relativa do ar mínima em torno de 65%, à tarde.

Segundo a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, diante da análise para além do período de chuvas mais volumosas, há também a possibilidade de ventos fortes atingirem o estado. “Essa condição ocorre devido a atuação de sistemas meteorológicos, além dos oceanos estarem aquecidos, favorecendo as chuvas expressivas no estado de Sergipe”, frisou.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.

A previsão do tempo para os próximos dias pode ser acessada no site: simese.se.gov.br. A secretaria também divulga o boletim com a análise semanal do tempo, disponível aqui.

Ainda de acordo com a Semac, as chuvas podem apresentar riscos: em rodovias, de alagamentos, e deslizamentos de encostas em rodovias, além de de transbordamento dos principais rios e lagoas da região.

Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do serviço emergencial 199.