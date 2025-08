SE: previsão do tempo indica permanência de instabilidade em agosto

A previsão do tempo para o mês de agosto indica chuvas com maior volume concentradas no litoral e agreste de Sergipe, de acordo com os dados da Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). Em todo o estado, a previsão é de chuva normal a acima da média para o mês.

Ainda de acordo com os dados da pasta, a tendência de chuvas se estende por todo o Nordeste, pois as condições climáticas estão favorecendo a atuação de sistemas meteorológicos e, consequentemente, instabilidade. “Esperamos chuvas dentro da normalidade no próximo trimestre na maior parte do Estado”, detalhou a meteorologista da Semac, Wanda Thatyana de Castro.

Balanço de julho

O mês de julho foi de chuvas concentradas na região Sul de Sergipe, e em outras regiões como a Grande Aracaju, Leste Sergipano e o Baixo São Francisco. A maior quantidade de chuva do mês foi registrada no município de Indiaroba, que teve precipitação de 234,1 mm no período, volume 68% superior ao esperado, que era de 139 mm. Na capital, Aracaju, choveu 36% acima do esperado, com 230 mm registrados.

Em cinco municípios do Alto Sertão Sergipano, foi registrada queda na precipitação: Canindé do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Poço Redondo. Em Glória, por exemplo, a precipitação foi de 13 mm, quando o esperado era de 84 mm – número 84% menor do que o previsto.

Foto: Igor Matias